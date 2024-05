7-Tage-Wettertrend für Portocolom: Von überwiegend bewölkt bis einzelnen sonnigen Aussichten (19.5.2024)

Aktuelle Wetterlage und Ausblick für Portocolom

Das Wetter in Portocolom zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner vielfältigen Seite. Die Wettervorhersage verspricht eine Palette von überwiegend bewölkten Tagen über leichten Regen bis hin zu wenigen Wolken und sonnigen Momenten. Hier finden Sie alles, was Sie über das bevorstehende Wetter in Portocolom wissen müssen.

Wettervorhersage für Portocolom von 19.5.2024 bis 26.5.2024

Die kommende Woche beginnt mit einem bedeckten Himmel. Am 19. Mai 2024 herrschen überwiegend überzogene Wolken bei Temperaturen um die 20 °C. Der Wind präsentiert sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h als leicht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68% bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Sonnenaufgang und -untergang an diesem Tag sind um 4:29 Uhr morgens und 18:57 Uhr abends.

Am 20. Mai 2024 ziehen leichte Regenschauer über Portocolom, während die Temperaturen weiterhin bei moderaten 20 °C verweilen. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft. Die Feuchtigkeit bleibt konstant bei 68%, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1009 hPa.

Der 21. Mai bringt eine kleine Anhebung der Temperaturen mit sich, wobei das Thermometer bis auf 23 °C klettern könnte. An diesem Tag gibt es ebenfalls leichten Regen, der von einem frischeren Wind von 8 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, während der Druck auf ein angenehmes Niveau von 1012 hPa steigt.

Mit dem 22. Mai stellt sich eine spürbare Wetterbesserung ein. Die Temperatur erreicht an diesem Tag angenehme 25 °C, und die Bewölkung lichtet sich, mit nur einigen Wolken am Himmel. Der Wind bleibt konstant bei 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 37% sinkt – ein idealer Tag, um Mallorca's Natur zu genießen. Auch der Luftdruck bleibt mit 1013 hPa stabil.

Das Wetter nimmt am 23. Mai eine Wende zu teilweise bedecktem Himmel mit unterbrochenen Wolken. Mit einer maximalen Temperatur von ungefähr 20 °C und einem mäßigen Wind von 8 km/h bleibt es jedoch angenehm.

Danach bleibt es laut Prognosen meist bewölkt – der 24. Mai und der 25. Mai bieten Temperaturen von etwa 22 °C bzw. 21 °C. Der Wind weht gelinde, und der Luftdruck legt leicht zu.

Zum Ende des 7-Tage-Trends hin, am 26. Mai, dürfen Sie sich über eine leichte Erwärmung auf 22 °C freuen, begleitet von unterbrochenen Wolken. Ein sanfter Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 60% runden das Bild ab.

Ausblick auf das Wochenendwetter in Portocolom

Für das Wochenende zeichnet sich ein insgesamt erfreuliches Bild – besonders für draußen geplante Aktivitäten. Bleiben Sie jedoch aufmerksam bezüglich der kurzen Regenperioden und genießen Sie die angenehmen Temperaturen, die uns der Mai in Portocolom schenkt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:48:17. +++