Aktuelle Wettervorhersage für Puigpunyent: Eine Woche voller Klimavariationen (19.5.2024)

Wettertrends in Puigpunyent bis zum 26. Mai 2024

Wenn Sie sich für die kommende Woche in Puigpunyent auf Mallorca rüsten wollen, erwarten Sie mildes Klima und vielfältige Himmelsaktivitäten, von bedeckten Wolkenformationen bis hin zu heiterem, klarem Himmel.

Wetterprognose vom 19. bis 26. Mai 2024 im Detail

Am 19. Mai präsentiert sich Puigpunyent unter überwiegend bedecktem Himmel, mit einer Durchschnittstemperatur von 18°C und einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69% bei einem Luftdruck von 1010 hPa, und der Tag bricht um 4:32 Uhr an, um abends wieder um 19:00 Uhr zu enden.

Ein leichter Regen wird den 20. Mai kennzeichnen, bei sonst gleichen Temperaturen, allerdings mit einer höheren Feuchtigkeit von 73% und einem geringfügig stärkeren Wind von 4 km/h. Sonnenaufgang und -untergang verschuhen sich minimal auf 4:31 Uhr bzw. 19:01 Uhr.

Der 21. Mai hingegen verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 20°C den schönsten Tag der Woche. Die Luft wird etwas trockener mit einer Luftfeuchtigkeit von 53%, während der Wind gleichmäßig bei 4 km/h bleibt.

Am 22. Mai ist wieder mit leichtem Regen zu rechnen, allerdings bei einer ähnlichen Temperatur von 19°C und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, während Sonnenauf- und -untergang bei 4:29 Uhr bzw. 19:03 Uhr liegen.

Die darauffolgenden Tage, 23. bis 25. Mai, zeigen sich mit teils bewölkten, teils heiteren Himmeln. Die Temperaturen bleiben stetig bei um die 20°C, mit Luftfeuchtigkeitswerten zwischen 58% und 66%, und Windstärken, die kontinuierlich sanfte 3 bis 4 km/h betragen. Ein kontinuierlicher Luftdruckanstieg von 1016 auf 1020 hPa zeichnet sich ebenfalls ab.

Zum Abschluss der Wettervorhersageperiode wird der 26. Mai erneut von einem dichten Wolkenvorhang beherrscht, was jedoch die Temperaturen nicht davon abhält, auf 21°C zu klettern. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 54% und einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h scheint es ein angenehmer Tag zu werden, mit einem Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Zusammenfassung und Tipps für Aktivitäten in Puigpunyent

Die Wetteraussichten für Puigpunyent bieten perfekte Bedingungen für Outdoor-Erlebnisse wie Wandern, Kulturtouren oder einen entspannten Tag in der mallorquinischen Natur. An Tagen mit leichtem Regen empfiehlt es sich, eine wasserdichte Jacke dabei zu haben. Genießen Sie die Vielfalt des Frühlingswetters auf Mallorca und passen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:40:45. +++