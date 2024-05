Sonnig und warm: Die Wettervorhersage für Campos, Mallorca (18.05.2024 bis 25.05.2024)

Herrliche Frühlingstage stehen bevor: Während der kommenden Woche dürfen sich Einheimische und Urlauber in Campos, Mallorca, auf viel Sonne und angenehm warme Temperaturen freuen.

Samstag, 18. Mai 2024: Der Beginn der Woche wird mit einem strahlend klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 31°C gefeiert. Eine schwache Brise von nur 4 km/h verspricht einen idealen Tag, um die Insel zu genießen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1016 hPa ist es ratsam, sich mit Sonnenschutz zu versorgen, zumal der UV-Index hoch sein könnte. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen den Tag zwischen 9:10 Uhr morgens und 20:12 Uhr abends.

Sonntag, 19. Mai 2024: Der Himmel zeigt sich leicht bedeckt mit gebrochenen Wolken, doch auch an diesem Tag bleibt es mit 29°C sehr warm. Die Windverhältnisse sind weiterhin ruhig, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 61% an. Bei steigendem Luftdruck von 1018 hPa könnten wir uns auf eine stabile Wetterlage einstellen.

Montag, 20. Mai 2024: Wenige Wolken am Himmel versprechen einen überwiegend sonnigen Start in die neue Woche. Das Thermometer zeigt erneut angenehme 28°C, und die Windgeschwindigkeiten bleiben unverändert mild. Ein guter Tag, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Insel zu erkunden oder sich an den malerischen Stränden von Campos zu entspannen.

Dienstag, 21. Mai 2024: Unter klarem Himmel hält das herrliche Frühlingswetter an. Mit Temperaturen um die 28°C und einer ähnlichen Luftfeuchtigkeit wie am Vortag lässt sich der Tag im Freien hervorragend genießen.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Ein leichter Regen könnte den Tag einläuten, doch mit Höchsttemperaturen von 29°C bleibt das Wetter angenehm. Es ist anzunehmen, dass der Regen die inseltypische Flora in satte Grüntöne tauchen wird, ein wunderschönes Bild für Naturfreunde und Fotografen.

Donnerstag, 23. Mai 2024, bis Samstag, 25. Mai 2024: Das Wetter bleibt beständig hochsummerlich mit klarem Himmel und Temperaturen um 30°C. Der Wind weht schwach bis mäßig, und die Luftfeuchtigkeit nimmt einen angenehmen Wert an. Das Wochenende kündigt sich mit leichtem Regen an, doch sollte dies die Freude am mediterranen Wetter nicht trüben.

Ob Sie nun als Tourist die unzähligen Attraktionen von Mallorca erleben oder als Insulaner den Feierabend im Freien genießen - das Wetter in Campos wird in der übernächsten Woche für strahlende Gesichter sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:26:40. +++