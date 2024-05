Strahlender Sonnenschein und ideales Freizeitwetter: Petra auf Mallorca erwartet eine Woche voller Sonne (19.5.2024)

Wettervorhersage Petra: 19. Mai 2024 - 26. Mai 2024

Die idyllische Region Petra auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche mit herrlichem Wetter und viel Sonnenschein vor. Die Vorhersagen versprechen nahezu perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten und genügend Sonnenstrahlen, um die Frühjahrsbräune zu vertiefen. Hier erfahren Sie, was Sie vom 19. Mai 2024 bis zum 26. Mai 2024 erwartet.

Sonnenschein satt und leichte Brisen: Das Wetter in Petra

Zum Start der Woche am Sonntag, den 19.5.2024, zeigt sich der Himmel über Petra wolkenlos mit einer Höchsttemperatur von 25℃. Mit einem leichten Wind von 7 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 21% ist der Tag ideal, um die schöne Natur zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen. Der Sonnenaufgang um 2:41 Uhr läutet den strahlenden Tag ein, der um 16:27 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang endet.

Der Montag, 20.5.2024, bringt leicht zerstreute Wolken, doch die Temperaturen klettern auf angenehme 27℃. Ein etwas stärkerer Wind mit 11 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung. Trockene Luft und der sinkende Luftdruck deuten auf ein stabiles Wetter ohne große Überraschungen hin. Genießen Sie die frühen Sonnenstrahlen bereits um 2:41 Uhr und einen allmählich dunkler werdenden Himmel gegenüber 16:28 Uhr.

Im Laufe der Woche bleibt das Wetter in Petra überwiegend klar. Am Dienstag, 21.5.2024, und Mittwoch, 22.5.2024, können Sie mit klarem Himmel und Temperaturen von 24℃ bzw. 26℃ rechnen. Die Winde bewegen sich weiterhin um die 10 km/h, was für angenehme Frühlingsbrisen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, bleibt aber auf einem komfortablen Niveau.

Ab Donnerstag, 23.5.2024, ziehen dichtere Wolken auf, doch die Temperaturen von 26℃ bieten weiterhin großartige Voraussetzungen für Ausflüge in die Umgebung. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind halten sich konstant, was das Wohlbefinden nicht beeinträchtigen sollte.

Das Wochenende in Petra startet am Freitag, 24.5.2024, mit einem weiteren wolkenlosen Tag und einer Komforttemperatur von 26℃. Der Samstag kü̈hlt sich leicht auf 22℃ ab, aber die klare Sicht bleibt bestehen. Der Sonntag, 26.5.2024, lädt mit 25℃ und einem milden Wind wieder zu einem entspannten Tag ein.

Die komplette Woche über können Sie sich auf viel Sonnenlicht und angenehme Abendtemperaturen freuen, welche den Aufenthalt auf der wunderschönen Insel Mallorca zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Tipps für Ihren Aufenthalt

Ob Sie die lokalen Sehenswürdigkeiten besichtigen, durch die charmanten Straßen von Petra schlendern oder einfach die ruhigen Abende genießen, die angenehmen Temperaturen und der klare Himmel bieten die besten Bedingungen. Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutz zu verwenden, um die Frühlingssonne in vollen Zügen genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:38:52. +++