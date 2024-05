Wetter in Consell, Mallorca: 7-Tages-Prognose für den 19.5.2024 bis 26.5.2024 (19.5.2024)

Wetterüberblick für Consell: Die kommende Woche im Detail

Die Frage 'Wie wird das Wetter in Consell?' beschäftigt sowohl Einheimische als auch Urlauber auf der schönen Baleareninsel Mallorca. Mit unserer detaillierten 7-Tages-Wettervorhersage für Consell bleiben Sie über die aktuellsten Wetterentwicklungen informiert.

Wetterprognose für die Woche vom 19. bis 26. Mai 2024

Sonntag, 19. Mai 2024: Die Woche beginnt in Consell mit einem bedeckten Himmel. Die Temperaturen werden angenehme 24°C erreichen. Ein leichter Wind mit 5 km/h bringt eine frische Brise, bei einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Luftdruck von 1010 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 4:30 Uhr zu erwarten, während der Sonnenuntergang um 18:59 Uhr den Tag beschließt.

Montag, 20. Mai 2024: Mit mäßigem Regen und einer maximalen Temperatur von 21°C wird der Montag etwas kühler. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei sanften 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit steigt auf 58%, und der Luftdruck fällt leicht auf 1009 hPa. Sonnenauf- und -untergang bleiben nahezu unverändert.

Dienstag bis Donnerstag (21.-23. Mai): An diesen Tagen herrschen klare Himmel und gleichbleibende Temperaturen um 25°C vor. Der Wind bewegt sich weiterhin bei 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt deutlich auf Werte um 30% und der Luftdruck steigt auf 1016 hPa am Donnerstag. Die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten verschieben sich täglich geringfügig.

Freitag und Samstag (24.-25. Mai): Die Tage sind größtenteils sonnig mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen bleiben konstant bei 25°C, und auch der Wind bleibt mit 3-4 km/h leicht. Mit Luftfeuchtigkeitswerten um 45% und einem weiter steigenden Luftdruck bis zu 1019 hPa gehen wir in das Wochenende.

Sonntag, 26. Mai 2024: Zum Abschluss der Woche erwarten uns in Consell 30°C bei einem teilweise bewölkten Himmel. Der Wind hält sich konstant bei 5 km/h, aber die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 21%. Der Luftdruck geht etwas zurück auf 1014 hPa. Sonnenauf- und -untergang markieren weiterhin den Rhythmus des Tages.

Consell's Wetteraussichten für das Wochenende

Das Wochenende in Consell präsentiert sich durchwachsen. Während der Freitag und Samstag noch teilweise bewölkt sind, steigen die Temperaturen am Sonntag unerwartet auf sommerliche 30°C an. Diese Spitzenwerte bieten perfekte Bedingungen, um das Inselinnere von Mallorca zu erkunden oder in einem der zahlreichen Cafés in entspannter Atmosphäre das traumhafte Wetter zu genießen.

Unsere kontinuierlich aktualisierten Wetterberichte sorgen dafür, dass Sie immer bestens über die Witterungsbedingungen informiert sind. Ob Sie Ihre Freizeitaktivitäten planen oder einfach nur wissen möchten, ob Sie einen Schirm mitnehmen sollten – bei uns sind Sie stets auf der sicheren Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:27:26. +++