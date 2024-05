Wetter in Deià (19.05.2024 bis 26.05.2024): Temperaturentwicklung und Wettertrends für die kommende Woche

Wetteraussichten für Deià: Eine Woche zwischen Sonne und Wolken

Mit dem Blick auf die bevorstehende Woche in Deià zeichnet sich ein gemischtes Wetterbild ab. Wir dürfen uns auf eine interessante Mischung aus Sonne, leichten Regenschauern und unterschiedlicher Bewölkung einstellen.

Deiàs Wetterkapriolen: Von überzogenen Wolken zu klarem Sonnenschein

Zum Start in die Woche am Sonntag, dem 19. Mai 2024, herrschen überwiegend bedeckte Himmel mit einer durchschnittlichen Temperatur von 22°C. Ein leichter Wind weht mit gerade einmal 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% und einem Luftdruck von 1010 hPa fühlt sich das Wetter angenehm an, trotz der umhüllenden Wolken.

Der Montag bringt leicht regnerische Vorboten mit sich und eine spürbare Abkühlung auf 20°C. Der 20. Mai wird von einer sanften Brise begleitet, und wir erleben eine Feuchtigkeitszunahme auf 69% bei einem minimal gesunkenen Druck von 1009 hPa.

Klare Himmelsstimmungen ab dem 21. Mai

Am Dienstag, den 21. Mai, dürfen wir uns auf einen klaren Himmel und einen Temperaturanstieg auf 23°C freuen. Eine frische Brise von 5 km/h sorgt für Luftbewegung, während die Luftfeuchtigkeit auf 49% sinkt und uns ein angenehmes Klima beschert. Der Luftdruck klettert zudem auf 1013 hPa.

Leichte Regenschauer kehren am Mittwoch zurück und das Thermometer zeigt 21°C. Trotzdem verspricht der 22. Mai mit einem Luftdruck von 1015 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 56% ein durchaus gemäßigtes Wettererlebnis.

Die zweite Hälfte der Woche begrüßt uns mit einer Mixtur aus Wolken und Sonnenlücken. Die Temperaturen bleiben beständig um die 24°C-Marke am Donnerstag und Freitag, während sich der Himmel am 24. und 25. Mai teils bedeckt zeigt. Ein anhaltender Luftdruck von über 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit um die 50% zeugen von Stabilität in unserem Inselklima.

Wetterhöhepunkt zum Ende der Woche

Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein besonders warmer Samstag. Am 26. Mai erleben wir den Höhepunkt mit 26°C. Dieser Tag präsentiert sich trotz der dichten Wolken erstaunlich warm, was auf eine Luftfeuchtigkeit von entspannten 45% zurückzuführen ist.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verbreiten jeden Tag aufs Neue mediterrane Atmosphäre. So starten wir die Tage gegen 4:30 Uhr morgens und lassen sie gegen 19:00 Uhr abends ausklingen, was uns genügend Zeit für ausgedehnte Spaziergänge und genießerische Momente im Freien gibt.

Eine Wetterwoche in Deià, die mit Vorsicht zu genießen ist, aber auch Raum für Überraschungen und Freude an der Natur lässt. Packen Sie Ihren Regenschirm ein, aber vergessen Sie auch nicht die Sonnenbrille!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:29:00. +++