Wetter in Pollença (19.5.2024 bis 26.5.2024): Sonne und Wolken wechseln sich ab (19.5.2024)

Wettervorhersage für Pollença auf Mallorca

Das Wetter in PollençaPollença präsentiert sich in der Woche vom 19. Mai bis zum 26. Mai 2024 von einer wechselhaften Seite. Besucher und Einheimische dürfen sich auf eine Mischung aus sonnigen Tagen und bewölkten Momenten einstellen, wobei die Temperaturen angenehm mild bleiben.

Überblick über das Wettergeschehen der kommenden Tage

Zum Start der Woche liegt die Temperatur am 19. Mai bei etwa 22°C unter überwiegend bedecktem Himmel. Ein leichter Wind weht mit rund 6 km/h, und es herrscht eine moderate Luftfeuchtigkeit von 59%.

Am 20. Mai setzt mäßiger Regen ein, und die Temperaturen sinken auf etwa 20°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 70%, was für Mallorca eine erfrischende Abwechslung sein kann.

Die folgenden Tage belohnen uns jedoch mit klarem Himmel und Temperaturen, die wieder auf 22°C am 21. Mai und auf 23°C am 22. Mai ansteigen. Besonders erfreulich ist, dass die Luftfeuchtigkeit auf etwa 52% sinkt, was das Wetter äußerst angenehm macht.

Die kommenden Tage in Detail

Für die restliche Woche stabilisieren sich die Wetterbedingungen in Pollença. Gebrochene Wolken und vereinzelte Sonnenstrahlen bestimmen die Szenerie vom 23. bis 26. Mai, mit Temperaturen, die konstant bei rund 20-25°C liegen. Der Wind bleibt mäßig, und die Luftfeuchtigkeit hält sich im gemäßigten Bereich.

Den Höhepunkt erreicht das Thermometer am 26. Mai mit angenehmen 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%, was ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien darstellt.

Wetterresümee für Pollença

Für die Woche vom 19. Mai bis zum 26. Mai bietet Pollença ein weites Spektrum an Wetterlagen, das von sanftem Regen bis zu strahlendem Sonnenschein reicht. Mit durchgehend milden Temperaturen und überwiegend leichten Windverhältnissen ist die Insel Mallorca ein perfekter Ort für alle, die das Mittelmeerklima in all seinen Facetten genießen möchten.

