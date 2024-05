Wetter in Sant Joan, Mallorca (19.05.2024 bis 26.05.2024): Tägliche Prognosen und Wochentrend

Wetterprognose für Sant Joan – Was bringt die neue Woche?

Mit der warmen Frühjahrssonne und angenehmen Temperaturen lockt Mallorca alljährlich Sonnenhungrige auf seine malerischen Strände und bezaubernden Landschaften. Doch wie steht es um das Wetter in Sant JoanSant Joan für die kommende Woche? Unsere ausführliche Wettervorhersage gibt Aufschluss.

Das Wetter in Sant Joan im Siebentageüberblick

Die Woche in Sant Joan startet mit überwiegend bewölkten Himmeln am Sonntag, dem 19. Mai. Bei einer Tageshöchsttemperatur von 21°C wird es vorwiegend trüb, jedoch mit nur leichten Winden von 6 km/h. Der Luftdruck misst 1010 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 43%. Die Sonne begrüßt uns um 4:29 Uhr und verabschiedet sich um 19:09 Uhr.

Am Montag, dem 20. Mai, erwarten uns leichte Regenschauer. Die Temperaturen bleiben stabil bei 21°C, und die Winde wehen etwas schwächer bei 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45%, begleitet von einem sinkenden Luftdruck auf 1008 hPa. Der Sonnenaufgang wird eine Minute eher bei 4:28 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang um 19:10 Uhr stattfinden wird.

Der Dienstag und die darauf folgenden Tage bis zum Donnerstag zeichnen sich durch gleichbleibende Tagestemperaturen von 21°C und fortwährende leichte Regenfälle aus. Die Windstärken variieren zwischen 7 und 8 km/h, die Feuchtigkeit bleibt mit 35% angenehm niedrig, und der Luftdruck steigt wieder auf Werte zwischen 1011 und 1013 hPa. Das Wetter zeigt eine leichte Verbesserung am Freitag, den 24. Mai, wenn die Temperaturen auf 19°C sinken und der Himmel weiterhin von leichten Regenschauern geprägt sein wird, diesmal jedoch bei einer erhöhten Feuchtigkeit von 55%.

Ein Hoffnungsschimmer für alle Wettergenießenden: Am Samstag, dem 25. Mai, lockern teilweise bewölkte Himmel die Wolkendecke auf und das Thermometer steigt auf angenehme 23°C. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 42% absinkt und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa liegt.

Zum Ende der Woche, am Sonntag dem 26. Mai, halten sich leichte Regenschauer hartnäckig, doch mit 24°C erwarten uns die wärmsten Temperaturen der Woche. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, und die Windgeschwindigkeit bleibt mild bei 4 km/h. Das Wetter wird bestimmt durch einen leichten Druckabfall auf 1014 hPa.

Ausblick für das Wochenende in Sant Joan

Das Wochenende in Sant Joan bietet sowohl am 25. als auch am 26. Mai eine Mischung aus Auflockerungen und Regenschauern. Mildere Winde und warme Temperaturen laden zu Unternehmungen im Freien ein, wobei man allerdings stets auf sporadische Niederschläge vorbereitet sein sollte. Ein Regenschirm oder eine leichte Regenjacke sollte daher Teil Ihres Gepäcks sein, wenn Sie die Schönheit Sant Joans und Mallorcas erkunden möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:41:13. +++