Wetter in Sóller: Die Prognose für die letzten Maitage 2024 (19.5.2024)

Wettertrend für Sóller: Sonne, leichte Schauer und Frühlingsbrisen

Das Wetter in Sóller empfängt seine Besucher und Einheimische mit gemischten Signalen. Während die letzten Tage im Mai anstehen, erleben wir in Sóller ein malerisches Wechselbad der Natur. Lassen Sie uns einen Blick auf die kommenden sieben Tage werfen, in denen sich die Sonne, Wolken und gelegentliche Regentropfen ein Stelldichein geben.

Wetterübersicht für die Woche vom 19. bis 26. Mai 2024

Die Woche startet am 19. Mai mit einem bedeckten Himmel, bei angenehmen 23°C. Dieses überwiegend bewölkte Wetter ermöglicht längere Spaziergänge ohne die Gefahr einer Überhitzung.

Ein leichter Tropfenregen beehrt uns am 20. Mai, was die Temperaturen auf 20°C sinken lässt und die Natur in ein frisches Grün taucht. Mit einer Humidität von 66% fühlen sich die Luft und der leichte Wind mit 3 km/h besonders erfrischend an.

Der 21. Mai glänzt mit einem klaren Himmel und steigenden Temperaturen, die wiederum auf 23°C klettern. Ideale Bedingungen, um die Strahlen der aufgehenden Sonne ab 4:29 Uhr zu genießen, bevor sich der Abend bei 19:02 Uhr dem Ende neigt.

Mit einem kurzen Regenguss lässt uns der 22. Mai wissen, dass er da ist. Doch mit 22°C und milder Brise bleibt das Wetter angenehm. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 53% im moderaten Bereich.

Aufgelockerte Bewölkung verteilt sich am Himmel am 23. Mai, mit einer kleinen Steigerung der Temperatur auf 24°C. Ebenfalls am 24. und 25. Mai hält sich dieses Temperaturniveau, begleitet von vereinzelten Wolken, die dem blauen Himmel Platz machen.

Zum Abschluss der Woche, am 26. Mai, erwartet uns der höchste Temperaturwert mit lauschigen 27°C. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 39%, was zusammen mit überwiegend bewölktem Wetter für perfektes Freizeitwetter sorgt.

Wetteraussichten für Sóller: Einladend für Outdoor-Aktivitäten

Die kommenden Tage in Sóller sind ideal für alle, die dem Outdoor-Lebensstil frönen möchten. Mit Temperaturen, die konstant um die Mitte 20er Marke schwanken, und überwiegend moderaten Windgeschwindigkeiten bleibt das Wetter in der nächsten Woche freundlich und einladend. Man kann geplante Aktivitäten im Freien mit Vertrauen in eine stabile Wetterlage vorantreiben.

Fazit: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Abkühlungen

Die Zeit der unbeständigen Frühlingswetter scheint sich dem Ende zuneigen, und Sóller zeigt sich von seiner fast sommerlichen Seite. Ob Sonnenbaden oder eine Wanderung durch das Tramuntana-Gebirge – die Elemente stehen einem vergnüglichen Erlebnis in der Natur nicht im Wege. Vergessen Sie jedoch nicht, für die wenigen Regentage einen Schirm mitzunehmen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:46:38. +++