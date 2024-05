Wetter Lloret de Vistalegre: Die 7-Tage-Vorhersage – gemischte Aussichten mit Sonne und Regen (19.5.2024)

Wetterprognose für Lloret de Vistalegre – 19. bis 26. Mai 2024

Das Wetter auf Mallorca ist so vielseitig wie die Insel selbst. Für die kommende Woche erwarten die Einwohner und Gäste in Lloret de Vistalegre einige Überraschungen. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage.

Sonnig bis wolkig: Das Wetter zum Wochenstart

Am Sonntag, den 19. Mai, präsentiert sich der Himmel mit einer geschlossenen Wolkendecke, die Temperaturen liegen angenehm bei 25 °C. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h und sorgt für eine frische Brise. Zum Sonnenaufgang um 4:30 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:59 Uhr bietet Lloret de Vistalegre trotz der Wolken ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Regnerischer Ausblick auf den Montag

Der 20. Mai bringt einen Wechsel: Mäßiger Regen sorgt bei 22 °C für eine erfrischende Abkühlung. Die Niederschläge könnten für gemütliche Stunden im Café oder einen Besuch in einem der charmanten Museen der Region gut geeignet sein.

Milder Regen und Sonnenschein im Wechsel

Die Mitte der Woche offeriert eine Mischung aus Wetterphänomenen: Während am Dienstag, den 21. Mai, leichter Regen bei 26 °C erwartet wird, zeigt sich der Himmel bereits am Mittwoch wieder von seiner besten Seite. Ein klarer Himmel und 27 °C am 22. Mai laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder einer Radtour durch die malerische Landschaft um Lloret de Vistalegre ein. Die Luftfeuchtigkeit ist dabei angenehm niedrig, und ein leichter Wind sorgt stets für Abkühlung.

Temperaturen um die Mitte der Zwanziger: Wetterausblick für das Wochenende

Angenehme Temperaturen bleiben uns auch zum Ende der Woche treu: Sowohl Donnerstag als auch Freitag locken mit einem Mix aus Sonne und lockerer Bewölkung und Temperaturen von 23 °C bis 24 °C. Das Wochenende klingt am 25. Mai mit ähnlichen Bedingungen aus, bevor die Temperaturen am Sonntag, den 26. Mai, auf sommerliche 29 °C ansteigen und das Thermometer in Lloret de Vistalegre somit den Höhepunkt der Woche markiert.

Bleiben Sie wetterbewusst und genießen Sie die facettenreichen Tage in Lloret de Vistalegre – Ihre perfekte Gelegenheit, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:32:38. +++