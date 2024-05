Wetter Sencelles: Prognose und Trends für eine sonnige Woche im Mai 2024 (19.5.2024)

Wetter in Sencelles: Eine strahlende Woche mit milden Temperaturen steht bevor

Das Wetter in Sencelles zeigt sich von seiner angenehmen Seite. In der kommenden Woche dürfen sich Einwohner und Besucher auf mildes Frühlingswetter freuen. Wir bringen Ihnen einen detaillierten Überblick zu den bevorstehenden Wetterverhältnissen, damit Sie Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten entsprechend planen können.

Herrliche Aussichten: Die Wettertrends für Sencelles

Am Sonntag, den 19. Mai 2024, beginnt die Woche in Sencelles mit bedecktem Himmel, doch angenehme 25 Grad Celsius sorgen für ein wohliges Klima. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von 6 km/h trägt zur Frische des Tages bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt.

Ein Blick auf den Montag verrät: Regenjacken könnten vonnöten sein. Mit moderatem Regen und Temperaturen um die 22 Grad Celsius wird es etwas frischer, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%.

Der Dienstag zeigt sich etwas launisch mit leichtem Regen, aber die Temperaturen steigen auf wohlige 26 Grad Celsius an. Das Wetter präsentiert sich mit einer geringen Luftfeuchtigkeit von nur 27%, was die Atmosphäre insgesamt angenehm gestaltet.

Strahlender Himmel und warme Tage: Die Mitte der Woche

Die Mitte der Woche empfängt uns mit einem klaren Himmel am Mittwoch, bei Temperaturen, die auf sommerliche 27 Grad Celsius klettern. Eine perfekte Gelegenheit, um die sonnige Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Donnerstag und Freitag versprechen mit 25 Grad Celsius und einer leichten Bewölkung optimale Bedingungen für Ausflüge und Erkundungen in der Umgebung von Sencelles.

Das Wochenende: Ideal für Freizeitaktivitäten unter dem Mallorca-Himmel

Das Wochenende leitet der Samstag mit angenehmen 26 Grad Celsius und aufgelockerter Bewölkung ein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 39% auch hier in einem komfortablen Bereich.

Und für Sonnenanbeter bietet sich der Sonntag geradezu an: Bei 31 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von nur 18% können Sie das warme Wetter in vollen Zügen genießen, bevor die neue Woche beginnt.

Die Tage werden in Sencelles früh erleuchtet und die Abende spät verdunkelt, was ausgiebige Aktivitäten von Sonnenaufgang um 4:25 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:05 Uhr ermöglicht. Die kommende Woche verspricht also ideale Bedingungen für zahlreiche Unternehmungen und gemütliche Stunden im Freien.

