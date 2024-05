Wetter Son Servera: 7-Tage-Prognose und Wettertrends für Ende Mai 2024 (19.5.2024)

Wettervorhersage für Son Servera: Wolken, Regen und angenehme Temperaturen

Die kommenden Tage in Son Servera versprechen abwechslungsreiches Wetter mit einem Mix aus Wolken, Niederschlag und sonnigen Momenten. Ein detaillierter Blick auf die tägliche Wetterlage zeigt, dass die Temperaturen generell angenehm und für Aktivitäten im Freien geeignet sind.

Heute, 19. Mai 2024: Bedeckter Himmel sorgt für gemäßigte Temperaturen

Der Sonntag bleibt unter überwiegend bedecktem Himmel mit einer Tageshöchsttemperatur von 20°C. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h bleibt es weitestgehend mild, jedoch sorgt eine Luftfeuchtigkeit von 69% für ein etwas drückendes Gefühl. Mit einem Luftdruck von 1010 hPa und dem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:57 Uhr kündigt sich ein ruhiger Tag an.

Montag, 20. Mai 2024: Regnerischer Start in die neue Woche

Zum Wochenbeginn erwarten uns am Montag moderate Regenfälle bei Höchsttemperaturen um 19°C. Die Windverhältnisse bleiben mit 4 km/h unaufgeregt und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%, was die Niederschläge begünstigt. Der Luftdruck leicht gesunken auf 1009 hPa.

Die Wettertrends der kommenden Tage

Am Dienstag zeigt sich das Wetter etwas gnädiger mit leichtem Regen und einer erfreulichen Höchsttemperatur von 21°C. Mittwoch überrascht uns mit wenigen Wolken am Himmel und einem Spitzenwert von 23°C, was den Tag zum bisher wärmsten der Woche macht. Die zweite Wochenhälfte bringt uns durchgehend um die 20°C bei wechselhafter Bewölkung. Einzelne Schauer und angenehme Windverhältnisse runden die Wetterlage ab.

Ausblick auf das Wochenende in Son Servera

Während sich die Wochentage noch mit einigen Niederschlägen bemerkbar machen, bietet das kommende Wochenende größtenteils trockenes Wetter mit einigen Wolkenfeldern. Die Temperaturen bleiben stabil bei 20°C und bieten somit ideale Voraussetzungen für Unternehmungen im schönen Son Servera. Den Sonnenauf- und -untergang können Sie am Samstag um 4:24 bzw. 19:2 Uhr und am Sonntag um 4:23 bzw. 19:3 Uhr bestaunen.

