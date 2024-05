Wetterausblick Santa Maria del Camí (19.05.2024 bis 26.05.2024): Temperaturen, Niederschläge und Windprognosen

Wetter in Santa Maria del Camí: Ihre Wochenvorschau

Das Wetter auf Mallorca bietet oft Sonnenschein und angenehme Temperaturen, besonders in der herrlichen Region rund um Santa Maria del Camí. Doch auch hier kann das Wetter wechselhaft sein. In der kommenden Woche erwartet uns in Santa Maria del Camí eine Mischung aus Wolken, Sonne und leichten Niederschlägen mit Temperaturschwankungen, die für allerlei Aktivitäten im Freien oder gemütliche Tagesplanungen drinnen geeignet sind.

Sonntag, 19.05.2024: Ein bedeckter Start in die Woche

Am Sonntag wird es mit 23°C angenehm warm, während der Himmel größtenteils von dichten Wolken verhüllt sein wird. Die Windgeschwindigkeit ist mit 5 km/h moderat, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt. Der Druck beträgt 1010 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind um 4:31 Uhr beziehungsweise um 19:00 Uhr.

Montag, 20.05.2024: Regnerische Aussichten

Mit leichtem Regen und Temperaturen um 21°C sollten Sie zu Beginn der Woche einen Schirm nicht vergessen. Der Wind lässt mit nur 3 km/h nach, während die Feuchtigkeit auf 62% ansteigt. Der Luftdruck wird bei 1009 hPa liegen.

Dienstag bis Donnerstag: Klare Himmel und stabile Bedingungen

Die Mitte der Woche verwöhnt uns mit klarem Himmel und gleichbleibenden Temperaturen von 24°C. Bei dieser Witterung sind Outdoor-Aktivitäten besonders angenehm. Die Luftfeuchtigkeit ist mit etwa 36% relativ niedrig, während der Wind weiterhin sanft mit 5 km/h weht. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa und 1014 hPa an.

Freitag und Wochenende: Wechselhafte Bewölkung bei milden Temperaturen

Das Wetter bleibt auch zum Ende der Woche freundlich mit leichten Schwankungen in der Bewölkung. Temperaturen von 25°C am Freitag und Samstag lassen viele Freizeitmöglichkeiten zu, bevor es am Sonntag mit 29°C noch etwas wärmer wird. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant und der Luftdruck zeigt sich stabil. Die Luftfeuchtigkeit erreicht am Wochenende 27%, was besonders angenehme Bedingungen verspricht.

Die Woche in Santa Maria del Camí bietet somit eine gute Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung – ideale Voraussetzungen für einen vielseitigen und genussvollen Aufenthalt auf Mallorca. Genießen Sie Ihre Zeit im Freien oder gönnen Sie sich entspannende Momente unter dem mallorquinischen Himmel.

