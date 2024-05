Wetteraussichten Fornalutx: Eine Woche zwischen Sonne und Frühlingsregen (19.05.2024 bis 26.05.2024)

Wöchentliche Wetterprognose in Fornalutx: Was Sie Erwarten Können

Wenn Sie in der charmanten Gemeinde Fornalutx auf Mallorca leben oder einen Besuch planen, werfen Sie einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 19. Mai bis 26. Mai 2024. Mit einem Mix aus Sonne und frühlingshaften Regenschauern hält das Wetter für jeden etwas bereit.

Wetterentwicklung in Fornalutx

Die Woche startet in Fornalutx mit einem bedeckten Himmel. Am Sonntag, den 19. Mai, erwarten Sie bei überwiegend bewölktem Wetter milde 22 Grad Celsius. Für diejenigen, die leichte Brisen bevorzugen: Es weht ein schwacher Wind von 2 km/h. Der Luftdruck liegt bei 1010 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt komfortable 50 Prozent.

Der folgende Tag, Montag, 20. Mai, bringt Regen und eine leichte Abkühlung auf 19 Grad. Der Wind nimmt leicht zu auf 3 km/h, und die Feuchtigkeit steigt auf 64 Prozent an. Ideale Bedingungen, um die Natur in ihrer frisch gewaschenen Pracht zu erleben.

Am 21. Mai erfreut Fornalutx uns mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen von 22 Grad. Dank des stärkeren Windes von 5 km/h, einer niedrigen Feuchtigkeit von 42 Prozent und einem Luftdruck von 1013 hPa, lässt sich der Tag besonders gut im Freien verbringen.

Mit leichten Regenfällen geht es am Mittwoch, 22. Mai, weiter, jedoch bleibt die Temperatur mit 21 Grad immer noch frühlingshaft. Der Wind bläst mit 4 km/h und die Feuchtigkeit liegt bei 49 Prozent.

Donnerstag bis Samstag (23. - 25. Mai): Diese Tage zeigen sich mit gebrochenen und vereinzelten Wolken und Temperaturen, die jeweils bei 23 Grad liegen. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 47 und 54 Prozent, was für gemäßigte Frühlingsbedingungen auf der Insel sorgt.

Am Sonntag, 26. Mai, klettert das Thermometer sogar auf bis zu 27 Grad, während bei überwiegend bewölktem Himmel dennoch ein angenehmes Wetter herrscht. Der Wind bleibt beständig, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 35 Prozent und es könnte der perfekte Tag für eine Wanderung oder ein Picknick im Freien sein.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten schwanken minimal über die Woche, beginnend bei 4:30 Uhr für den Sonnenaufgang bis hin zu 19:06 Uhr für den Sonnenuntergang, was die langen und genussvollen Frühlingstage auf Mallorca signalisiert.

Empfehlungen für die Bewohner und Besucher von Fornalutx

Ansonsten genießen Sie die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die Fornalutx zu bieten hat. Planen Sie Aktivitäten im Freien an den sonnigen Tagen und besuchen Sie gemütliche Cafés oder Museen, wenn es regnet. So oder so, mit dieser Wettervorhersage sind Sie gut auf die kommende Woche vorbereitet!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:31:41. +++