Wetteraussichten für Alaró (19.05.24 bis 26.05.24): Sonne und Wolken im Wechselspiel

Wetterprognose für Alaró: 7-Tage-Übersicht

Während sich vielerorts in Europa das Wetter noch entscheidet, ob es in den Frühling starten möchte, zeigt sich Mallorca bereits von seiner charmanten Seite. Die Wetteraussichten für Alaró versprechen eine Mischung aus sonnigen Momenten und malerischen Wolkenkulissen, die fotogene Kontraste am Himmel zeichnen.

Sonnenreich und mild: Das Wetter am 19. Mai 2024

Der Start in die Woche begrüßt die Bewohner und Besucher von Alaró mit angenehm warmen Temperaturen und einer leichten Brise. Mit 24°C und bedecktem Himmel ist der 19. Mai ein perfekter Tag für Spaziergänge durch die malerischen Straßen Alarós. Der Wind bläst sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 40% liegt, was für ein angenehmes Frühlingsklima sorgt.

Regenschauer am 20. Mai – kein Grund zur Sorge

Am 20. Mai ziehen einige Regenwolken auf, die den Ort in eine erfrischende Brise einhüllen. Mit moderatem Regen und milden 21°C bleiben die Gassen von Alaró belebt, da Regenschirme und -jacken die Bewohner trocken halten. Der Wind nimmt sich eine kleine Auszeit und weht nur leicht mit 3 km/h.

Klare Sicht und Sommerwärme: 21. bis 22. Mai

Der Himmel klärt sich auf und gibt den Blick auf strahlend blauen Himmel frei. Am 21. und 22. Mai erwarten die Gäste und Einwohner herrlich klare Tage bei Höchsttemperaturen von 25°C und 24°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für die nötige Abkühlung, um das herrliche Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Verspielte Wolkenformationen: 23. bis 25. Mai

Die zweite Wochenhälfte in Alaró bringt vereinzelte Wolkenfelder, die sich jedoch keinesfalls auf die Stimmung auswirken sollen. Mit konstanten 25°C und einem sanften Lüftchen bleibt es angenehm warm. Die Luftfeuchtigkeit steigt ein wenig an, aber bleibt mit Werten zwischen 38% und 46% immer noch im komfortablen Bereich.

Wärmeschub zum Wochenende: 26. Mai

Den krönenden Abschluss bildet der 26. Mai, an dem das Thermometer auf sommerliche 30°C klettert. Mit nur 21% Luftfeuchtigkeit und einer angenehmen Briese ist dieser Tag wie geschaffen für Aktivitäten im Freien. Die Wolken bieten gelegentlich Schatten, sodass man die Wärme ganztägig genießen kann.

Ausblick: Sonnenreiches Alaró bietet Wohlfühlmomente

Die Wettervorhersage für Alaró hält in der kommenden Woche für Naturfreunde und Sonnenanbeter gleichermaßen schöne Momente bereit. Während sich das Wetter mancherorts noch unberechenbar zeigt, sendet Alaró eine Einladung aus – die Einladung, das mediterrane Leben in vollen Zügen zu genießen.

