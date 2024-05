Wetteraussichten für Maria de la Salut (19.05.2024 bis 26.05.2024): Temperaturentwicklung und Wettertrends

Wetterprognose für Maria de la Salut: Eine Woche voller Wetterkapriolen

Die Insel Mallorca, ein Paradies im Mittelmeer, erlebt in der letzten Maiwoche ein wahres Kaleidoskop der Wetterphänomene. Der malerische Ort Maria de la Salut wird seine Einwohner und Besucher mit einer facettenreichen Wetterentwicklung überraschen. In dieser umfassenden Prognose erfahren Sie, wie sich das Wetter in Maria de la Salut vom 19. bis zum 26. Mai 2024 entwickelt.

Wetterüberblick für die kommende Woche in Maria de la Salut

Beginnen wir mit dem Sonntag, den 19. Mai 2024: Die Temperaturen erreichen bei überwiegend bewölktem Himmel wohlige 25°C, und die Brise weht leicht mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 40%, während der Luftdruck 1009 hPa beträgt. Frühaufsteher können den Sonnenaufgang bereits um 4:29 Uhr bestaunen, während der Sonnenuntergang um 18:58 Uhr den Tag beschließt.

Der Beginn der neuen Woche bringt am Montag, den 20. Mai, eine Veränderung: mäßiger Regen zieht auf, und es kühlt auf 21°C ab. Leichter Wind weht mit nur 3 km/h, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 57%.

Dienstag, der 21. Mai, wird die Herzen von Sonnenanbetern höherschlagen lassen, denn trotz leichtem Regen, klettert das Quecksilber auf 26°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab auf 31%, und bei einem Luftdruck von 1012 hPa können wir eine leichte Brise von 4 km/h erwarten.

Am Mittwoch, den 22. Mai, erreicht uns ein Hoch mit klarem Himmel und sonnigen 28°C, bei einer geringen Luftfeuchtigkeit von nur 18%. Der Wind bleibt mit 6 km/h konstant, und der Druck liegt bei 1013 hPa.

Die zweite Wochenhälfte startet am Donnerstag, den 23. Mai, mit zerstreuten Wolken, einer Temperatur von 22°C und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 48%. Das Barometer zeigt 1017 hPa an.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich am Freitag, den 24. Mai, mit vereinzelten Wolken und 23°C ab. Der konstante Wind und die Luftfeuchtigkeit um 49% sorgen für eine angenehme Frühlingsbrise.

Das Wochenende in Maria de la Salut wird am Samstag, den 25. Mai, mit Temperaturen von 26°C und zerbrochener Wolkendecke eröffnet. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 38% verspricht der Tag, angenehm zu werden.

Zum Abschluss der Woche setzt der Sonntag, den 26. Mai, mit 29°C und überwiegend bewölktem Himmel einen warmen Höhepunkt, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 25% liegt.

Wetterzusammenfassung für Maria de la Salut

Zusammenfassend erwartet Maria de la Salut eine Woche voller Abwechslung mit allem, was das Wetter zu bieten hat - von Regen bis hin zu wundervoll klaren Tagen. Ein idealer Zeitraum, um das facettenreiche Wettergeschehen zu erleben, und mit guter Planung das Beste aus jedem Tag herauszuholen. Genießen Sie die Vielfalt der Wetterlagen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:35:56. +++