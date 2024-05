Wetterbericht Santanyí: 7-Tage-Prognose ab dem 19. Mai 2024 (19.5.2024)

Wettervorhersage für Santanyí

Die kommenden Tage in Santanyí werden von wechselhaftem Wetter geprägt sein. Von bedecktem Himmel über leichten Regen bis hin zu sonnigen Momenten ist alles dabei. Wir werfen einen Blick auf die Wetterentwicklung der nächsten Woche, vom 19. Mai bis 26. Mai 2024.

Wetterübersicht für Santanyí am 19. Mai 2024

Zum Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Santanyí mit überwiegend bewölktem Himmel bei Tageshöchsttemperaturen von 21°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit bei 65%. Der Luftdruck liegt bei 1010 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr genießen wir fast 15 Stunden Tageslicht.

Unbeständiges Wetter vom 20. bis 23. Mai

Die Wetterlage bleibt unbeständig mit leichten Regenfällen am 20. und 23. Mai bei Temperaturen um 20°C. Der Wind weht leicht stärker mit Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 54% und 67%, während der Luftdruck von 1009 hPa auf 1017 hPa steigt. Die Sonne geht jeweils um etwa 4:28 Uhr auf und gegen 19:00 Uhr wieder unter.

Besserung des Wetters gegen Wochenende

Gegen Ende der Woche, am 22. Mai, dürfen wir uns auf einige Wolken am Himmel und angenehmere Temperaturen von bis zu 24°C freuen. Der Wind nimmt leicht zu, bleibt aber angenehm. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfreuliche 42%, was das Gefühl der Frische in der Luft verstärkt.

Zu Beginn des Wochenendes am 24. und 25. Mai erwartet uns eine Mischung aus zerstreuten und aufgelockerten Wolken. Mit Temperaturen um die 22°C und einer angenehmen Brise von 5 bis 7 km/h wird das Wochenendwetter ideal für Freizeitaktivitäten im Freien sein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei moderaten 55%.

Ausblick auf den 26. Mai 2024

Die darauffolgende Woche beginnt mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Der Wind bleibt beständig bei 6 km/h und wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% begleitet. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1015 hPa. Der letzte Sonnenuntergang der Woche ist um 19:3 Uhr zu bewundern, und auch der Sonnenaufgang erfolgt weiterhin früh, sodass lange, lichtreiche Tage zu erwarten sind.

Das Wetter in Santanyí präsentiert sich somit als wechselhaft, bietet aber auch angenehme Phasen, die perfekt sind, um die einzigartigen Landschaften und die lebendigen, urbanen Szenerien der Region zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:44:04. +++