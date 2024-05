Wetterprognose für Esporles: 19. Mai bis 26. Mai 2024 (19.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Esporles auf Mallorca

Mit der Ankunft des Spätfrühlings stellt sich das Wetter auf Mallorca allmählich ein. In EsporlesEsporles, einem malerischen Ort im Tramuntana-Gebirge, können sich Einheimische und Besucher auf eine Woche gemischter Wetterbedingungen einstellen, die von überwiegend bedecktem Himmel bis hin zu klarem Sonnenschein reichen.

Die Woche startet mit bedecktem Himmel

Am Sonntag, dem 19. Mai 2024, erlebt Esporles einen Tag mit überwiegend bedecktem Himmel. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 19°C, der Wind weht leicht mit nur 3 km/h, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1010 hPa. Naturfreunde können einen herrlichen Sonnenaufgang um 04:31 Uhr und einen späten Sonnenuntergang um 19:00 Uhr genießen.

Leichter Regen bringt Erfrischung

Der Montag, der 20. Mai 2024, begrüßt uns mit leichtem Nieselregen und einer Höchsttemperatur von 18°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat bei 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 73% ansteigt. Der Luftdruck ist leicht gesunken auf 1009 hPa. Die Sonne geht auf um 04:31 Uhr und unter um 19:01 Uhr.

Klare Sicht auf Esporles

Der nächste Tag, Dienstag, der 21. Mai 2024, verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 20°C perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die leichte Brise von 4 km/h und eine geringe Luftfeuchtigkeit von 53% machen den Tag besonders angenehm. Der Tag erwacht um 04:30 Uhr und die Abenddämmerung setzt um 19:02 Uhr ein.

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Mit leichtem Regen am Mittwoch, den 22. Mai 2024, und ein bisschen Sonnenschein durchbrochene Wolken am Donnerstag und Freitag, bleibt das Wetter in Esporles vielfältig. Die Temperaturen schwanken um die 20°C-Marke, und milde Windverhältnisse von bis zu 4 km/h sorgen für leichte Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich um 55-56% ein mit einem ansteigenden Luftdruck von bis zu 1016 hPa.

Sonnige Aussichten für das Wochenende

Während sich die Woche dem Ende zuneigt, kann man sich auf ein sonniges Wochenende in Esporles freuen. Samstag und Sonntag locken mit leichten Wolken und angenehmen Temperaturen um 21-22°C, ideal für Wanderungen und Entdeckungstouren. Mit Sonnenaufgang um ca. 04:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:06 Uhr lässt sich das Wochenende in vollen Zügen genießen.

Die detaillierte Wetterprognose für Esporles bietet eine ausgezeichnete Planungsbasis für alle anstehenden Aktivitäten. Ob Sie einen Ausflug in die Serra de Tramuntana planen oder einfach die Seele in der mediterranen Sonne baumeln lassen wollen – das Wetter in Esporles bietet dafür hervorragende Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:30:00. +++