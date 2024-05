Wetterprognose für Santa Eugènia: Eine Woche voller Mischwetter auf Mallorca (19.05.2024 bis 26.05.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia auf Mallorca

Santa Eugènia genießt eine malerische Lage auf Mallorca, umgeben von sanften Hügeln und ländlicher Idylle. Aber wie gestaltet sich das Wetter in der kommenden Woche? Können Einwohner und Besucher mit viel Sonnenschein rechnen, oder müssen sie ihre Pläne an eine launische Wetterfront anpassen? Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Santa Eugènia für den Zeitraum vom 19. Mai bis zum 26. Mai 2024.

Wetterüberblick für die Woche in Santa Eugènia

Die kommende Woche beginnt mit bedecktem Himmel am Sonntag, dem 19. Mai, wobei die Temperaturen angenehme 25°C erreichen werden. Ein leichter Wind weht bei einer Luftfeuchtigkeit von 40%, was eine willkommene Frische in die Luft bringt.

Der darauffolgende Tag, Montag, der 20. Mai, bringt uns moderate Regenfälle bei etwas kühleren Temperaturen von 21°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58% und sorgt zusammen mit dem schwachen Wind für eine erfrischende Abkühlung.

Wochenmitte in Santa Eugènia: Zwischen Sonne und Regen

Am Dienstag, dem 21. Mai, erfreut uns das Wetter mit leichtem Regen, aber die Temperaturen steigen wieder auf wohlige 26°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 30% fällt. Angesichts des klaren Himmels am Mittwoch, dem 22. Mai, mit ebenfalls 26°C, scheint es eine ideale Zeit für Aktivitäten im Freien zu sein.

Blick auf das Wochenende: Sonnenanbeter aufgepasst!

In der zweiten Wochenhälfte präsentiert sich das Wetter in Santa Eugènia wechselhaft. Sowohl der Donnerstag, der 23. Mai als auch der Freitag, der 24. Mai bringen uns zerbrochene Wolkenformationen, jedoch ohne den Wärmegrad zu stören – er bleibt bei angenehmen 25°C bzw. 26°C. Samstag, der 25. Mai, setzt diesen Trend mit teilweise bewölktem Himmel fort und geringfügig höherer Luftfeuchtigkeit von 43%.

Der Höhepunkt der Woche wird sicherlich der Sonntag, der 26. Mai sein. Mit einer bemerkenswerten Hochsttemperatur von 30°C und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 20% kündigen sich perfekte Bedingungen für Sonnenliebhaber und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel an.

Abschlussbemerkung für Ihre Wetterwoche in Santa Eugènia

Ob Sie nun lokale Bewohner oder nur auf der Durchreise sind, die Wetterprognose für Santa Eugènia verspricht eine Woche voller Kontraste, ideal für die verschiedensten Unternehmungen. Auch wenn ein paar Regentropfen fallweise nicht auszuschließen sind, hält sich die Sonne nicht versteckt und bietet somit jedem die Möglichkeit, die Schönheit von Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:42:14. +++