Wetterprognose Vilafranca de Bonany (19.05.24 bis 26.05.24): Sonne und Wolken im Wechselspiel

Ausblick auf das Wetter in Vilafranca de Bonany - Frühlingshafte Variabilität

Die bevorstehende Woche in Vilafranca de Bonany präsentiert sich als ein Kaleidoskop meteorologischer Vielfalt - von überwiegend bewölkten Himmeln bis hin zu spärlich verhüllter Sonne, bietet sie für jeden etwas. Tauchen Sie mit uns ein in eine detailreiche Wettervorhersage, die Ihnen hilft, den Frühling auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Heiter bis wolkig: Wettertrends der Woche

Die Woche startet am 19. Mai mit einem vorwiegenden Bewölkungsgrad, umgeben von einem sanften Lufthauch mit Geschwindigkeiten von 6 km/h. Das Thermometer zeigt angenehme 24 Grad Celsius, perfekt für Outdoor-Aktivitäten, solange Sie ein Auge auf den Himmel werfen - die Sonne lässt sich zwischen den Wolken erspähen.

Der 20. Mai begrüßt Sie mit moderatem Regen, der die sommerlichen Temperaturen auf erfrischende 21 Grad herunterkühlt. Die Wolken bieten eine eindrucksvolle Kulisse für diejenigen, die den Charme des Regens auf der Haut genießen möchten, während die Brise auf eine sanfte 3 km/h nachlässt.

Tanz zwischen Sonne und Regen

Am 21. Mai kitzelt leichter Regen die Region und lässt die Landschaften von Vilafranca de Bonany in üppigem Grün erstrahlen. Die Temperaturen erreichen dabei 25 Grad, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein komfortables Niveau von 33%.

Die Mitte der Woche zeigt sich von ihrer besten Seite: Der 22. Mai punktet mit einigen Wolken, die sich schüchtern zurückziehen, um die strahlende Sonne und Spitzenwerte von 27 Grad hervorzukommen zu lassen. Der Wind weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf trockenere 18% fällt.

Ein Wechselspiel von Licht und Schatten

Ab dem 23. Mai tauchen wieder vermehrt Wolken am Himmel auf, doch die Temperaturen halten sich konstant bei 21 Grad. Der Trend setzt sich fort, und vom 24. bis zum 25. Mai erleben wir eine fortschreitende Besserung, die sich durch zerteilte Wolkenfelder und mildere Temperaturen von 23 bis 25 Grad auszeichnet.

Zum Abschluss der Woche, am 26. Mai, fächern gebrochene Wolken den Himmel auf, und das Quecksilber klettert wieder auf 26 Grad. Ein idealer Tag, um die aufblühende Natur nach einem Regenschauer zu bestaunen - die Luft ist klar, die Sicht ist weit.

Genießen Sie jede Minu'

