Wettervorschau Selva: Sonnige Aussichten und leichte Brisen vom 19. bis 26. Mai 2024 (19.5.2024)

Wetterprognose Selva: Eine sonnige Woche mit perfekten Frühlingstemperaturen

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich von seiner schönsten Seite, und die Gemeinde Selva kann sich auf eine Woche mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel freuen. Hier erhalten Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage, um Ihre Pläne entsprechend auszurichten.

Beginn der Woche: Wechselhaftes Wetter erwartet

Am Sonntag, den 19. Mai, präsentiert sich der Himmel überwiegend bedeckt, doch die Temperaturen bleiben milde bei etwa 25°C. Ein leichter Wind von 5 km/h sorgt für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt komfortabel bei 39%, während der Luftdruck auf einen Wert von 1009 hPa kommt. Sonnenauf- und -untergang kündigen einen langen Tag an, ideal für Outdoor-Aktivitäten – von früh um 4:30 Uhr bis spät um 18:59 Uhr.

Der Montag, 20. Mai, bringt mit sich mäßigen Regen, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn mit 21°C bleibt es angenehm warm. Die Windstärke sinkt auf leichte 3 km/h. Davon betroffen ist auch die Luftfeuchtigkeit, die auf 58% ansteigt.

Klare Aussichten zur Wochenmitte

Ab dem 21. Mai begrüßt uns ein klarer Himmel und die Temperaturen halten sich konstant bei etwa 25°C. Dieses ideale Wetter setzt sich bis zum 22. Mai fort – perfekt für all jene, die das Freiluftleben Mallorcas genießen möchten.

Ausgeglichenes Wetter zum Wochenende hin

Die zweite Wochehälfte weist eine stabile Wetterlage auf. Am 23. und 24. Mai erwarten uns leichte Wolkenfelder, doch mit Höchsttemperaturen von 23°C bleibt es angenehm. Der Wind hält sich beständig bei 5 km/h, was für ein erfrischendes Luftgefühl sorgt, und der Luftdruck steigt leicht an.

Temperaturen steigen zum Ende der Woche

Die Vorfreude auf das Wochenende darf steigen, denn am 25. Mai kehrt die Sonne zurück und wärmt Selva auf gemütliche 25°C auf. Am Samstag, den 26. Mai, erreichen wir dann sogar sommerliche 30°C bei nur leicht bewölktem Himmel – ein perfekter Tag, um Mallorcas Strände zu besuchen oder bei einer Wanderung die Insel zu erkunden.

Selva steht also eine Woche bevor, deren Wetter einen vielseitigen Mix aus Sonne und leichten Regenschauern mit sich bringt – ein Paradies für Naturfreunde und Entspannungssuchende gleichermaßen.

