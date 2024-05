7-Tage-Wetterbericht für Muro, Mallorca: Vorhersage vom 20.05.2024 bis 27.05.2024

Aktuelle Wetterlage in Muro: Eine Woche voller Kontraste

Willkommen zu unserem umfassenden Wetterbericht für Muro auf Mallorca, der Sie über die kommenden sieben Tage begleitet. In der Woche vom 20. Mai bis zum 27. Mai 2024 erleben Einheimische und Besucher in Muro eine vielfältige Palette an Wetterphänomenen. Vorbereitet sein ist alles, also werfen Sie einen Blick auf unsere detaillierte Analyse.

Start in eine Woche mit gemischten Aussichten: 20. Mai 2024

Der Montag begrüßt uns mit moderatem Regen bei einer Temperatur von 19°C. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h, jedoch liegt die Luftfeuchtigkeit hoch bei 82%, was die Luft schwer wirken lässt. Mit einem Luftdruck von 1010 hPa ziehen die Wolken über Muro, während die Sonne um 3:57 Uhr auf- und um 18:44 Uhr untergeht.

Wetterumschwung und intensiver Regen am 21. Mai 2024

Am Dienstag ändert sich das Szenario deutlich: starker Regen lässt die Pegel steigen bei Temperaturen von 20°C. Frischer Wind mit 7 km/h und eine gesunkene Luftfeuchtigkeit von 56% könnten für etwas Erleichterung sorgen, doch der Niederschlag bleibt beständig. Das Thermometer und die Stimmung lassen sich durch die steigenden Wassermassen jedoch nicht drücken.

Lichtblicke und aufgelockerte Bewölkung am 22. Mai 2024

Mittwoch zaubert ein Lächeln auf die Gesichter, denn der Himmel zeigt sich von einer freundlicheren Seite mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen bleiben konstant bei 20°C und der Wind hält sich mit 6 km/h weiterhin zurück. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck fallen auf angenehme Werte, was für eine spürbare Aufheiterung sorgt.

Erneute Regenschauer, doch milder: 23. bis 25. Mai 2024

Das Wetter wiederholt sich mit leichten Variationen: Von Donnerstag bis Samstag erwarten uns wechselhaft leichtere Regenfälle bei Temperaturen um die 19-20°C. Die Luftdruckverhältnisse stabilisieren sich um 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit eine konsistente Feuchtigkeit verspricht. Der Wind bleibt ein sanftes Lüftchen.

Perfektes Frühlingswetter zum Abschluss: 26. und 27. Mai 2024

Den krönenden Abschluss der Woche bildet das perfekte Frühlingswetter am Sonntag. Mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C können wir endlich die Regenschirme beiseitelegen und die Sonnenstrahlen in Muro genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 53%, während der Wind weiterhin wenig Anstrengung zeigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:41:01. +++