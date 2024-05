7-Tage-Wettertrend für Llubí, Mallorca: Regenfronten, Temperaturanstieg und Sonnenschein (20.5.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Llubí – Regen und milde Temperaturen zu Wochenbeginn

Beginnend mit dem heutigen Montag, den 20. Mai 2024, präsentiert sich das Wetter in Llubí auf Mallorca mit einem leicht wechselhaften Gesicht. Während wir Temperaturen um die 23 Grad Celsius genießen können, sollten Regenschirme aufgrund des moderaten Regens nicht allzu weit verstaut werden. Der Wind weht schwach mit etwa 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht 51 Prozent. Die atmosphärische Druckverhältnisse sind stabil bei einem Wert von 1009 hPa, während uns der Sonnenaufgang bereits um 4:29 Uhr begrüßt und die Abenddämmerung um 19:00 Uhr hereinbricht.

Temperaturanstiege und vereinzelte Regenschauer kennzeichnen das Wochenmittel

Die folgenden Tage bieten ein ähnliches Muster mit leicht steigenden Temperaturen, die bis zu sommerlichen 26 Grad Celsius am Dienstag und Donnerstag anwachsen. Für den 21. und 22. Mai ist leichter Regen angekündigt, was jedoch die Freude an der mallorquinischen Frühlingssonne kaum trüben dürfte. Besonders erfreulich ist der leichte Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf rund 30 Prozent, was das Klima als angenehm frisch erscheinen lässt. Die Winde halten sich moderat und tragen dazu bei, dass die Tage trotz der Niederschläge als belebend empfunden werden können.

Das Wochenende verspricht wolkenverhangene Himmel und eine Extraportion Sonnenschein

Das Wochenende kündigt sich mit einem Mix aus vereinzelten Wolken und klarem Himmel an. Samstag, der 25. Mai, erwacht bei 26 Grad und nur geringem Bewölkungsanteil. Der Wind ruht weitgehend, die Feuchtigkeit in der Luft ist kaum spürbar. Am 26. und 27. Mai klettern die Temperaturen weiter auf bis zu 30 Grad hoch. Der Himmel präsentiert sich bedeckt, bevor er am Sonntag komplett aufklart und den Weg für strahlenden Sonnenschein frei macht. Es ist das perfekte Wetter, um die Naturschönheiten Llubís in vollem Glanz zu erleben.

Genießen Sie die bevorstehende Woche in Llubí und stellen Sie sich auf ein auf und ab der Wetterlaune ein. Obwohl Regenschauer nicht ausbleiben, scheinen die Sonnenstunden und die steigenden Temperaturen einen wunderbaren Mai auf Mallorca zu versprechen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:37:17. +++