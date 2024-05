7-Tage-Wettertrend für Portocolom: Regenschauer und sonnige Aussichten (20.5.2024)

Wetterprognose für Portocolom: 20.5.2024 bis 27.5.2024

Mallorcas idyllischer Hafenstadt Portocolom steht eine wechselhafte Woche bevor. Die Wettervorhersage vom 20. Mai bis zum 27. Mai 2024 kündigt eine abwechslungsreiche Mischung aus Regen und klarem Himmel an – perfekt, um die facettenreiche Natur der Region zu erleben.

Wetterupdate für Portocolom: Mäßiger Regen gefolgt von Aufhellungen

Der Start in die Woche wird in Portocolom von mäßigen Regenschauern geprägt sein, mit Höchsttemperaturen um die 20°C am Montag, den 20. Mai. Die begleitenden Winde sind schwach bis mäßig mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%, während der Luftdruck 1010 hPa misst.

Die Sonne kämpft sich ihren Weg durch die Wolken und lädt zu einem Spaziergang entlang der Uferpromenade ein. Genießen Sie die frische Brise und das Spiel der Wellen vor der Kulisse eines dramatischen Himmels. Da besonders die Abendstunden mit einem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr verlockend sind, empfiehlt sich eine reservierte Ecke in einem der feinen lokalen Restaurants, um den Tag kulinarisch abzurunden.

Wetterentwicklung: Milde Temperaturen und abnehmende Niederschlagswahrscheinlichkeit

In den darauffolgenden Tagen präsentiert sich das Wetter in Portocolom milder und freundlicher. Am Dienstag, dem 21. Mai und Mittwoch, dem 22. Mai, erwarten uns Tageshöchstwerte von angenehmen 23°C, begleitet von leichtem Regen und Windgeschwindigkeiten um die 5-6 km/h. Luftdruckanstiege auf bis zu 1015 hPa und eine leicht sinkende Luftfeuchtigkeit weisen auf die bevorstehende Besserung des Wetters hin.

Ein Blick auf den Wochenmitte-Himmel am 23. Mai zeigt nur noch verstreute Wolken bei einer Temperatur von 21°C, was auf ein zusehends sonniges Szenario hindeutet. Die Freiluftaktivitäten rücken damit wieder mehr in den Vordergrund – ideal, um die lokale Kultur und das Freizeitangebot zu erkunden.

Eine klare Sicht auf Portocolom: Sonnige Tage voraus

Am Donnerstag und Freitag legt sich der Himmel über Portocolom in sein bestes Blau. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 21°C am 24. Mai und leicht abkühlend auf 20°C am 25. Mai werden die Tage ideal zum Sonnenbaden und Entspannen am Meer. Das azurblaue Wasser leuchtet dabei im vollen Glanz und lädt ein, die maritime Seite der Stadt zu erleben.

Das Wochenende verheißt mit broken clouds am Samstag und erneut strahlendem Sonnenschein am Sonntag eine angenehme Zeit. Bei Temperaturen von 22°C bis 23°C und einer konstanten Brise ist das Außenleben auf Mallorca genießerisch und aktiv zugleich.

Zum Abschluss des Sieben-Tage-Zyklus erstrahlt Portocolom am Sonntag, dem 27. Mai, in voller Pracht unter einem klaren Himmel. Die sommerliche Vorfreude wird mit einer angenehmen Temperatur von 23°C und einem Sonnenuntergang um 19:04 Uhr beschlossen, der den Bogen zu einer weiteren traumhaft schönen Woche spannt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:52:45. +++