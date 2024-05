7-Tage-Wettertrend für Santa Eugènia: Erfrischende Regenschauer gefolgt von sonnigem Wochenende (20.5.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Frühlingshaftes Wechselwetter erwartet Sie!

Die kommende Woche in Santa Eugènia begrüßt ihre Besucher und Bewohner mit einer abwechslungsreichen Mischung aus leichten Regenschauern und wärmenden Sonnenstrahlen - ein typisches Frühlingswetter auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Hier ist Ihr täglicher Führer durch das Wettergeschehen, wenn Sie das malerische Santa Eugènia besuchen oder einfach nur auf dem Laufenden bleiben möchten.

Wetterprognose vom 20. bis 27. Mai 2024

Auf der Insel Mallorca, im charmanten Dorf Santa Eugènia, können Sie in der Woche vom 20. bis 27. Mai 2024 eine angenehme Palette von Temperaturen und Bedingungen erwarten. Bereiten Sie sich vor auf eine frühlingshafte Woche, geprägt von leichten Regenschauern und einer zunehmenden Tendenz zu klarem Himmel towards the weekend.

Milde Temperaturen und leichter Regen: Das Wetter von Montag bis Donnerstag

Beginnend mit Montag, den 20. Mai, präsentiert sich das Wetter in Santa Eugènia mit milden 22°C und leichtem Regen – ideal, um die frische Inselnatur zu genießen oder einer entspannten Shoppingtour nachzugehen. Bei einem gemächlichen Wind von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 54% bleibt das Klima angenehm.

Wetteraufhellung ab Freitag: Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Ab Freitag, den 24. Mai, dürfen sich Wetterbegeisterte auf eine kleine Pause von den Regenschauern freuen. Mit leichten 26°C und vereinzelten Wolken können Sie Ihre Freizeitaktivitäten in der Natur planen – sei es eine ruhige Wanderung oder eine Radtour. Komfort wird auch durch die moderate Luftfeuchtigkeit von 40% und den sanften Wind von 5 km/h geboten.

Ein sonniges Ende der Woche: Rekordtemperaturen am Wochenende

Zum Abschluss der Woche zeigt sich Santa Eugènia am Wochenende von seiner schönsten Seite. Der Samstag beginnt mit überwiegend bewölkten Aussichten und milden 29°C. Doch der wahre Star ist der Sonntag mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 28°C – ein perfekter Tag, um die prächtige Insel zu erkunden oder eine Bootstour zu wagen.

Die Sonne wird im Laufe dieser Woche sehr großzügig sein und früh aufgehen, zwischen 4:25 und 4:30 Uhr und bietet Ihnen lange und genussvolle Tage bis zum Sonnenuntergang nach 19:00 Uhr.

Fazit: Eine Woche voller Wettervielfalt in Santa Eugènia

Eine phantastische Woche steht vor der Tür in Santa Eugènia mit einem wunderschönen Mix aus Sonne und Regen, der die romantische Stimmung auf der Insel betont. Es ist die ideale Zeit, um Mallorca in seinem natürlichen Glanz zu erleben, ohne dabei die Vorzüge des beginnenden Sommers zu missen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:45:29. +++