7-Tage-Wettertrend für Santa Maria del Camí: Frische Brise und gelegentliche Regenschauer (20.5.2024)

Die Wetteraussichten für Santa Maria del Camí vom 20. bis 27. Mai 2024

Das malerische Santa Maria del Camí bereitet sich auf eine Woche voller wetterbedingter Kontraste vor. Während leichte Regenschauer den Himmel betupfen, bleiben die Temperaturen in einer angenehmen Zone. Beginnend am 20. Mai können Einheimische und Besucher eine fühlbare Frische in der Luft genießen.

Sanfte Regentropfen und aufkeimende Wärme

Am Montag, den 20. Mai, kündigt sich der Tag mit leichten Regenschauern an, während die Temperaturen sanft auf 21°C klettern. Ein hauchzarter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%. In den frühen Stunden des Tages steigt die Sonne um 4:30 Uhr auf und entflieht dem Horizont wieder um 19:00 Uhr.

Mit dem 21. Mai steigen die Temperaturen leicht an und erreichen 24°C, wobei immer noch sanfte Regengüsse den Tag begleiten. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfreuliche 41%, was zusammen mit einem Wind von 4 km/h für frische, klare Momente sorgen dürfte.

Warme Tage unter Mallorcas Himmel

Die Mitte der Woche sieht eine Fortsetzung der leichten Niederschläge, doch das Thermometer steigt auf einen Höhepunkt von 25°C am 22. Mai. Ebenso am 23. und 24. Mai; das Wetter bleibt trotz Lichtregen angenehm mit einer moderaten Brise von 4 bis 5 km/h.

Ein Hauch von Sommerende Mai

Am 25. Mai werden die Schleier der Wolken von sonnigen Patches durchbrochen, und die Temperaturen schwingen sich auf 23°C. Der Himmel über Santa Maria del Camí ist mehrheitlich von zerstreuten Wolken bedeckt, ein Vorbote des sich langsam wandelnden Wetters.

Das wirkliche Highlight der Woche ist der 26. Mai, an dem trotz des überwiegend bewölkten Himmels die Spitze der Wärme mit 28°C erreicht wird. Eine perfekte Zeit, um die Insel zu erkunden oder vielleicht ein entspanntes Picnic zu genießen.

Sonnenklarer Ausklang der Woche

Den Abschluss macht der 27. Mai, der mit klarem Himmel und einer angenehmen Brise von 3 km/h den Beinamen eines idealen Frühlingstages verdient. Die Temperaturen liegen bei behaglichen 26°C.

In Santa Maria del Camí zeigt sich die kommende Woche als eine Zeit der Übergänge, die von milden Regentagen zu warmer, klarer Frühlingsluft führen – ideal sowohl für die Einheimischen als auch für Urlauber auf der Suche nach dem Charme Mallorcas.

