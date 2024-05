7-Tage-Wettervorhersage für Búger, Mallorca: Erwartung einer abwechslungsreichen Woche (20.5.2024)

Wetterüberblick für Búger – Eine Woche zwischen Regenschauern und klarem Himmel

Die Bewohner und Besucher von Búger können sich auf eine vielfältige Wetterwoche einstellen, die von gemäßigten Regenschauern bis hin zu strahlendem Sonnenschein reicht. Wir blicken auf die aktuellen Wetterprognosen, um Ihnen einen vollständigen Überblick über das Wettergeschehen vom 20. Mai bis zum 27. Mai 2024 zu geben.

Start in die Woche mit gemäßigtem Regen und angenehmen Temperaturen

Am Montag, den 20. Mai, beginnt die Woche in Búger mit moderatem Regen und einer Tageshöchsttemperatur von 22°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 3 km/h eher im ruhigen Bereich, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 55%. Der Luftdruck misst 1009 hPa.

Die Sonne geht um 4:29 Uhr auf und verschwindet am Horizont um 19:00 Uhr, was einem langen und feuchten Tag den Rahmen verleiht.

Erwärmungstrend und leichte Schauer

Auf den Regen folgt oft Sonnenschein, und so steigen die Temperaturen am Dienstag, dem 21. Mai, auf angenehme 25°C, begleitet von leichtem Regen. Die Winde sind sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 36%, während der Luftdruck auf 1012 hPa ansteigt. Sonnenaufgang und -untergang verschieben sich leicht auf 4:28 Uhr bzw. 19:01 Uhr.

Mit Temperaturen, die sich um die Mitte der 20er Grad Celsius einpendeln, bleibt das Wetter bis zum 23. Mai beständig, obwohl wir täglich mit leichten Regenschauern rechnen müssen. Der Wind nimmt leicht zu, bleibt aber moderat.

Auflockernder Himmel zum Wochenende hin

Am Samstag, den 25. Mai, macht sich ein Wechsel bemerkbar, wenn die Wolken sich auflockern und das Wetter in Búger vereinzelte Wolken bei Temperaturen von 25°C zeigt. Hier werden Besucher und Einheimische den größten Anteil an Sonnenlicht genießen, da sich die Sonne zwischen 4:25 Uhr und 19:04 Uhr am Himmel aufhält.

Das Beste scheint für das Ende aufgehoben zu sein, denn am 27. Mai erwärmt sich die Luft auf 29°C und der Himmel präsentiert sich klar unter einem strahlend blauen Firmament. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 33% relativ niedrig, und der Wind bleibt mit 3 km/h sanft. Das Barometer zeigt 1009 hPa an.

Die Wetteraussichten für Búger in einer zusammenfassenden 7-Tage-Vorschau:

Während die Temperaturen insgesamt recht angenehm erscheinen, sollten Bürger und Gäste von Búger in der nächsten Woche auf alle Wetterlagen vorbereitet sein. Vom Regenschirm bis zur Sonnenbrille ist alles gefordert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:25:53. +++