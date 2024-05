7-Tage-Wettervorhersage für Sineu, Mallorca: Regenschauer und klare Himmel im Wechsel (20.5.2024)

Wettertrends für die kommende Woche in Sineu

Die malerische Gemeinde Sineu in der Inselmitte von Mallorca erwartet in den nächsten sieben Tagen einen abwechslungsreichen Wetterverlauf. Von moderatem Regen bis hin zu klarem Himmel, wir werfen einen Blick auf die täglichen Vorhersagen und bereiten Sie auf jede Wetterlage vor.

Stete Wetterwechsel: Regen und Sonnenschein in Sineu

Den Anfang macht der 20. Mai 2024, wo mit Temperaturen um 22 Grad Celsius und mäßigem Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h zu rechnen ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, während der Luftdruck 1009 hPa beträgt. Die Sonne geht an diesem Tag um 4:29 Uhr auf und wird uns um 18:59 Uhr wieder verlassen.

Mit steigenden Temperaturen begrüßt uns der 21. Mai. Bei leichten Regenschauern erreicht das Thermometer bis zu 26 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h, begleitet von einer geringen Luftfeuchtigkeit von 29% und einem stabilen Luftdruck von 1012 hPa.

Der 22. Mai bleibt mit 25 Grad Celsius sowie leichten Regenfällen und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h beständig frühlingshaft. Das Wetter bleibt wechselhaft, und die zunehmende Luftfeuchtigkeit auf 39% verleiht der Insel eine frische Brise mit einem Luftdruck von 1015 hPa.

Bis zum 23. Mai dürfen wir stetig leichten Regen und eine Temperatur von 24 Grad Celsius erwarten. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 47% bietet das Wetter ideale Bedingungen für erfrischende Spaziergänge. Der Luftdruck bleibt bei 1016 hPa stabil.

Auch der 24. Mai zeigt keine großen Überraschungen mit ähnlichen Bedingungen wie am Vortag, während sich jedoch die Luftfeuchtigkeit leicht auf 45% reduziert und der Luftdruck auf 1017 hPa steigt.

Abwechslung am Himmel

Ab dem 25. Mai kündigt sich ein Wechsel an. Die Wetterlage beruhigt sich und bietet neben 26 Grad eine malerische Kulisse aus vereinzelten Wolken, die den blauen Himmel durchziehen. Der Wind bleibt bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 38% bei einem Luftdruck von 1018 hPa.

Zum Abschluss der Woche, am 26. und 27. Mai, erleben wir Sommerfeeling pur. Mit Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius, überzogenen Wolken am Samstag und klarem Himmel am Sonntag steigt das Thermometer, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 24% ab. Ein leichter Wind von 4 bis 6 km/h und ein nachgebender Luftdruck begleiten die schönen Tage.

Die detailreiche Wetterprognose für SineuSineu auf Mallorca zeigt, dass sich die Bewohner und Besucher auf eine Woche mit vielfältigen Wetterbedingungen einstellen können, die von gemütlichen Regentagen bis zu sonnenverwöhnten Stunden reicht.

