Aktuelle Wettertrends für Sant Joan, Mallorca: Prognose für die Woche vom 20. bis 27. Mai 2024 (20.5.2024)

Wetteraussichten für Sant Joan: Regen und mildere Temperaturen

In Sant Joan auf Mallorca erwartet uns in der kommenden Woche wechselhaftes Wetter mit leichten bis mäßigen Regenereignissen. Mit Temperaturen, die um die 20-Grad-Marke schwanken, sollten Besucher und Einheimische beim Planen ihrer Outdoor-Aktivitäten flexibel bleiben und einen Regenschirm griffbereit halten.

Start in die Woche mit Licht und Regentropfen

Am Montag, dem 20. Mai 2024, erleben wir einen sanften Start in die Woche mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius und leichtem Regenfall. Schwache Winde von nur 5 km/h begleiten uns dabei, während die Luftfeuchtigkeit bei 44% liegt – ideales Wetter, um die Frische nach dem Regen zu genießen. Der Druck bei 1009 hPa lässt auf eine leichte Unbeständigkeit in der Atmosphäre schließen.

Milde Tage zum Genießen und Entspannen

Der Dienstag (21. Mai) und Mittwoch (22. Mai) bleiben uns mit jeweils 21 Grad und leichtem Regen erhalten. Interessanterweise sinkt die Luftfeuchtigkeit am Dienstag auf 32% und steigt am Mittwoch wieder auf 40%, was das Gefühl der Frische in der Luft verstärken könnte. Der Wind bleibt weiterhin gering, und mit einem steigenden Luftdruck von bis zu 1015 hPa deutet sich eine mögliche Wetterbesserung an.

Weniger Sonne, aber weitere warme Tage

Am Donnerstag, 23. Mai 2024, setzt sich der mäßige Regen fort, während die Temperaturen leicht auf 19 Grad fallen und die Luftfeuchtigkeit entsprechend auf 57% steigt. Ein ähnliches Bild malt der Freitag mit 20 Grad und weiterhin mäßigem Regen; jedoch reduziert sich die Luftfeuchtigkeit wieder auf 52%. In diesen Tagen wird ein gemütliches Café oder ein Museumsbesuch zur willkommenen Alternative zum Strandspaziergang.

Wetterbesserung zum Wochenende?

Den Abschluss der Woche bildet ein leichter Aufwärtstrend: Samstag (25. Mai) verwöhnt uns mit warmen 24 Grad und vereinzelt leichtem Regen, während am Sonntag (26. Mai) trotz einer kleinen Abkühlung auf 23 Grad nur noch überwiegend bewölkte Verhältnisse herrschen. Der Montag (27. Mai) stellt uns mit 24 Grad und wieder leichtem Regen auf eine weitere Woche ein, die alles ab Decke von Wolkenschichten präsentieren könnte.

Die Sonne erfreut uns täglich mit ihren frühen Auftritten ab 4:23 Uhr, während sich die Abendstunden dank des späten Sonnenuntergangs um 19:17 Uhr für allerlei Freizeitaktivitäten anbieten.

