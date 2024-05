Aktuelle Wettervorschau: 7-Tage-Prognose für Son Servera, Mallorca (20.5.2024)

Wetterprognose für Son Servera: Eine Woche zwischen Sonne und leichtem Regen

Son Servera, das malerische Städtchen auf Mallorca, steht vor einer durchwachsenen Wetterwoche. Die 7-Tage-Wettervorhersage verspricht eine Mischung aus sonnigen Momenten und leichten Regenschauern, die die wundervolle Landschaft in frisches Grün tauchen werden.

Mildes Frühlingswetter mit gelegentlichen Schauern

Zu Beginn der Woche, am Montag den 20. Mai 2024, können sich die Menschen in Son Servera auf milde 19°C einstellen, wobei leichter Regen sie dabei begleitet. Der Wind bläst leicht mit etwa 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt – ideales Wetter, um das Aufblühen der Natur zu beobachten.

Nachschub an Frühlingssonne und sanften Brisen bietet der Dienstag mit erhöhten Temperaturen bis 21°C und leichtem Regen, der das mediterrane Flair Mallorcas aufgreift. Der 21. Mai zeigt eine leichte Besserung des Wetters mit einem frischen Wind von 5 km/h.

Sonnenstrahlen und vereinzelte Wolken im Blick

Die Mitte der Woche, insbesondere der 22. Mai, präsentiert sich mit gleicher Temperatur und Wetterlage, während der Donnerstag, 23. Mai, vereinzelte Wolken bei 20°C mit sich bringt – eine perfekte Gelegenheit für alle, die gerne in der angenehmen Frühlingstemperatur wandern oder die kulturellen Angebote son Serveras im Freien genießen möchten.

Der 24. Mai begrüßt die Einheimischen und Besucher mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die weiterhin bei angenehmen 20°C liegen, was auf einen perfekten Tag zur Erkundung der zahlreichen Sehenswürdigkeiten hinweist.

Angenehmes Wochenendwetter erwartet Sie

Die Annäherung an das Wochenende sieht günstig aus, mit wenigen Wolken am Freitag und einem Grad mehr am Samstag, wenn 22°C erreicht werden. Die Luftfeuchtigkeit und der Druck bleiben stabil, was für eine angenehme Zeit im Freien spricht.

Den krönenden Abschluss der Woche bildet der 27. Mai mit dem wärmsten Tag der Woche, an dem die Temperaturen auf 23°C steigen und der Himmel sich von seiner klarsten Seite zeigt. Ein perfekter Tag für alle, die das Wochenende am Strand oder bei einer Radtour ausklingen lassen möchten.

Die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten versprechen lange Tage voller Licht – ein Paradies für Frühaufsteher und Abendaktive.

Es lohnt sich also, die kommende Woche in Son Servera mit offenen Armen und einem vollen Terminkalender zu begrüßen, um das vielfältige Angebot dieser charmanten Gegend Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:50:54. +++