Costitx auf Mallorca - Ihre Wetterprognose für die kommende Woche (20.05.2024 - 27.05.2024)

Aktuelle Wettertrends in Costitx

Entdecken Sie alle Wetterdetails, von der Temperatur über den Niederschlag bis zu Wind und Luftdruck, um optimal vorbereitet zu sein. Die Wetteraussichten für Costitx versprechen gemischte Wetterbedingungen mit dem Höhepunkt am Ende der Woche, wenn die Sonne das Kommando übernimmt.

Wetterüberblick für Costitx – Was erwartet Sie diese Woche?

Am Montag, den 20. Mai 2024, begrüßt uns in Costitx mäßiger Regen bei angenehmen 23°C, ein ruhiger Tag mit leichtem Wind von 3 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 49%. Mit einem Luftdruck von 1009 hPa können Sie sich auf eine malerische Morgen- und Abenddämmerung freuen, beginnend um 4:29 Uhr und endend mit dem Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Der Dienstag, 21. Mai 2024, zeigt sich mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 27°C noch wärmer. Der Wind frischt etwas auf und weht mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29%, und der Luftdruck steigt auf 1012 hPa. Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen bereits um 4:28 Uhr und einen ausgedehnten Tag, da die Sonne erst um 19:01 Uhr untergeht.

Am Mittwoch, 22. Mai, und am Donnerstag, 23. Mai, bleibt es mit 26°C bzw. 25°C und erneutem leichten Regen beständig warm. Die Winde bleiben sanft, und mit dem ansteigenden Luftdruck dürfen wir auf eine Stabilisierung des Wetters hoffen. Sonnenaufgang und -untergang versprechen, mit nur einer Minute Unterschied an beiden Tagen, weiterhin lange Helligkeitsphasen.

Am Freitag, den 24. Mai, prognostizieren die Wetterexperten wenig Änderung, mit 25°C und leichten Regenschauern, während der Samstag, 25. Mai, mit vereinzelten Wolkenfeldern etwas Auflockerung bietet. Die Temperaturen bleiben konstant, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem angenehmen Bereich.

Das Highlight der Woche könnte jedoch der Sonntag, 26. Mai, werden, mit einem Temperaturanstieg auf sommerliche 30°C und einem wolkenverhangenen Himmel. Der Wind wird etwas stärker und frischt auf bis zu 7 km/h. Und schließlich, um die Woche mit einem Knall zu beenden, erwarten wir am Montag, 27. Mai, klares Himmelsblau bei gleichen Temperaturverhältnissen und einem erfrischenden Wind von 3 km/h.

Gefühlte Temperaturen und UV-Strahlung: Sofort spürbar wird das angenehme Klima auf Ihrer Haut, während die gefühlten Temperaturen leicht über den tatsächlichen Werten liegen dürften. Für ausgedehnte Spaziergänge ist ein guter Sonnenschutz ratsam, da die UV-Strahlung zu dieser Jahreszeit durchaus intensiv ausfallen kann.

Fazit zur Wetterlage in Costitx

Ob Sie sich nach Erkundungstouren sehnen oder entspannte Stunden am Strand genießen möchten, die Wetterbedingungen in Costitx bieten für jede Aktivität das Passende. Vergessen Sie nicht, Ihren Regenschutz mitzunehmen und genießen Sie die wärmenden Sonnenstrahlen besonders zum Ende der Woche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:31:25. +++