Das Wetter in Puigpunyent: 7-Tage Prognose mit Regen und Bewölkung (20.5.2024)

Wetteraussichten für Puigpunyent vom 20.05.2024 - 27.05.2024

Die malerische Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche ein Wechselspiel zwischen Regenschauern und Sonnenschein. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für die nächsten Tage.

Mildes Wetter trotz Regen: Die Tage vom 20. bis 23. Mai

Zum Wochenstart am 20. Mai kühlen leichte Regenfälle die Luft auf angenehme 18 Grad Celsius ab, begleitet von einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 70% bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Folgend, am 21. Mai, hält das Wetter mit 19 Grad und vereinzelten Regentropfen an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, während ein leichter Wind die Blätter der Bäume in Puigpunyent sanft bewegt. Der Tag erhellt um 4:30 Uhr und verabschiedet sich um 19:02 Uhr.

Der 22. Mai präsentiert sich ähnlich mit leichten Regenschauern bei 19 Grad, einem aufgefrischten Wind von 5 km/h, einer Feuchte von 61% und einem Luftdruck von 1016 hPa. Für die Sonnenliebhaber zeigt sich die Sonne um 4:29 Uhr und verschwindet um 19:03 Uhr hinter dem Horizont.

Am 23. Mai steigen die Temperaturen auf 20 Grad bei anhaltendem leichten Regen. Der Wind hebelt sich auf eine Brise von 6 km/h hoch und die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei 61%. Die Sonne grüßt Puigpunyent um 4:29 Uhr und verabschiedet sich dann um 19:04 Uhr.

Wetterbesserung vor dem Wochenende: 24. Mai bis 27. Mai

Den 24. Mai durchziehen immer noch leichte Regenschauer das Wetter, aber bei gemäßigten 19 Grad und einem ruhigen Wind von nur 3 km/h bleiben Freiluftaktivitäten weiterhin möglich. Eine Luftfeuchtigkeit von 66% und erhöhter Luftdruck von 1018 hPa könnten einen positiven Trend einläuten. Der Tag erwacht um 4:28 Uhr und schließt seine Augen um 19:05 Uhr.

Am 25. Mai nimmt die Bewölkung ab, und es zeigen sich vereinzelt Wolken am Himmel von Puigpunyent. Die Temperaturen verharren bei 19 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 69% und der Wind bleibt sanft. Der neue Tag startet mit dem Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Das Wochenende naht am 26. Mai mit einem trüben Himmel zwar bedeckten, aber trockenen 21 Grad. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 55% lädt das Wetter zu ausgedehnten Spaziergängen ein, bevor der Tag bei einem Luftdruck von 1014 hPa um 19:06 Uhr ausklingt.

Zum Abschluss der Woche am 27. Mai strahlt der Himmel von Puigpunyent mit einem klaren Blau und maximalen 20 Grad Celsius. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem gleichbleibenden Wind von 4 km/h können Einwohner und Besucher vollends das mallorquinische Flair genießen. Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und Sonnenuntergang um 19:07 Uhr markieren den Rhythmus des Tages.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:43:49. +++