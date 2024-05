Wetter Alcúdia: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (20.05.24 bis 27.05.24)

Wetter in Alcúdia: Aussichten für die letzte Maiwoche

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich auch in der letzten Maiwoche von seiner abwechslungsreichen Seite. Insbesondere in Alcúdia dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine Vielfalt an Wetterphänomenen einstellen.

Milde Temperaturen und Niederschläge zum Wochenstart

Am Montag, den 20. Mai 2024, wird das Wetter in Alcúdia durch moderaten Regen geprägt sein, bei Temperaturen um die 20°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h wird der Regen jedoch als nicht zu stürmisch wahrgenommen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70% bei einem Luftdruck von 1010 hPa.

Besserung in Sicht: Leichter Regen und Zunahme der Temperaturen

Der folgende Dienstag verspricht eine leichte Besserung des Wetters. Mit leichtem Regen und 22°C wird es schon etwas wärmer. Der Wind legt leicht zu mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehmere 57%, während der Luftdruck auf 1013 hPa steigt.

Veränderliche Wetterlage: Von Wolken bis zu klarem Himmel

Am Mittwoch, den 22. Mai, lockern sich die Wolken etwas auf und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel über Alcúdia. Die Temperaturen bleiben konstant bei rund 20°C, bei allerdings etwas frischeren Windverhältnissen von 7 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69%.

Die Tage bis zum Wochenende bleiben wechselhaft mit leichten Regenschauern und Temperaturen, die stetig die 20°C-Marke erreichen. Jedoch sorgt der erhöhte Luftdruck für eine tendenziell angenehmere Atmosphäre.

Sonnenschein und steigende Temperaturen zum Wochenende hin

Zum Wochenende hin steht uns dann endlich eine Wetterbesserung ins Haus: Am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, wird das Wetter in Alcúdia mit vereinzelten Wolken, beziehungsweise überwiegend bewölktem Himmel immer freundlicher, und die Temperaturen steigen auf bis zu 26°C an. Der Wind bleibt moderat.

Der Höhepunkt der Woche ist der 27. Mai, an dem mit klarem Himmel und Temperaturen von 26°C der Sommer auf Mallorca begrüßt wird. Bei angenehmen Windverhältnissen und einer Luftfeuchtigkeit von 53%, können Urlauber und Einheimische den Tag in vollen Zügen genießen.

Genießen Sie also die vielseitigen Wetterbedingungen auf der Insel und nutzen Sie die milden Temperaturen für Ihre Outdoor-Aktivitäten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:21:26. +++