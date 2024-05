Wetter in Bunyola (20.05.24 bis 27.05.24): Tägliche Vorhersage und Wettertrends

Wetteraussichten für Bunyola - Regenschauer und milde Temperaturen

Das Wetter in Bunyola zeigt sich in der nächsten Woche von seiner wechselhaften Seite. In den nächsten sieben Tagen wechseln sich leichte Regenschauer mit sonnigen Momenten und einer Mischung aus Wolken und klarem Himmel ab. Mit der idyllischen Landschaft als Kulisse erwarten uns milde Temperaturen, die den Aufenthalt im Freien angenehm machen, obwohl wir gelegentlich den Regenschirm nicht vergessen sollten.

Milde Frühlingstage in Bunyola

Montag, der 20. Mai 2024: Der Start in die neue Woche wird begleitet von leichtem Regen bei erfrischenden 19°C. Eine sanfte Brise weht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was für angenehme Frische sorgt. Die Sonne begrüßt uns um 04:30 Uhr und verabschiedet sich um 19:01 Uhr.

Dienstag, der 21. Mai 2024: Auch der Dienstag sieht leichten Regen vor, jedoch steigen die Temperaturen leicht auf 21°C. Mit einem Wind von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47% fühlt sich der Tag angenehm an. Sonnenaufgang und -untergang erfolgen um 04:29 Uhr bzw. 19:02 Uhr.

Mittwoch, der 22. Mai 2024: Mit 22°C und erneutem leichten Regen erreichen wir den wärmsten Tag der Woche. Der Wind bleibt mit 3 km/h beständig sanft. Die Luftfeuchtigkeit von 45% verspricht einen relativ trockenen Tag trotz der Niederschläge. Der Tag erstreckt sich vom Sonnenaufgang um 04:28 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Die Tage bis zum Wochenende: Die folgenden Tage bis zum Wochenende behalten das Muster von leichtem Regen bei, jedoch variiert die Bewölkung. Temperaturen bleiben mit etwa 21-22°C konstant, abgesehen vom Donnerstag, an dem es bis zu 20°C abkühlt, und einer vorübergehenden Auflockerung mit vereinzelten Wolken am Samstag.

Auf Sonne pur dürfen wir uns dann am Sonntag freuen, wenn das Thermometer tagüber bis auf 25°C steigt und uns klare blaue Himmel über Bunyola schenken. Der Wind hält sich dabei stets zurückhaltend. Der Frühling präsentiert sich von seiner besten Seite und lädt zu verschiedensten Outdoor-Aktivitäten ein.

Ein perfekter Ausklang – Sonniges Wetter in Bunyola zum Ende der Woche

Das Wochenende rückt näher mit angenehmen Temperaturen und sieht am Sonntag, dem 27. Mai einen klaren Himmel vor mit einem Temperaturhoch von 23°C, ideal für Ausflüge und längere Wanderungen durch die Natur. Die geringe Windgeschwindigkeit von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 56% tragen zur angenehmen Atmosphäre bei, während die Sonne bereits um 04:25 Uhr aufsteigt und erst um 19:07 Uhr untergeht, uns also lange Sonnenstunden beschert.

Fassen wir zusammen: Die nächste Woche in Bunyola wird von wechselhaftem Wetter dominiert. Doch keine Sorge, denn trotz des gelegentlich nassen Wetters bleiben die Temperaturen stets mild. Packen Sie also Ihren Schirm ein und genießen Sie die frischen Frühlingstage auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:26:37. +++