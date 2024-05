Wetter in Calvià: 7-Tage-Prognose und tägliche Updates (20.5.2024)

Erfrischende Maibrise begleitet von leichtem Regenfall

Die charmante Stadt Calvià auf Mallorca verwöhnt ihre Besucher normalerweise mit strahlendem Sonnenschein und perfekten Bedingungen für Ausflüge in die malerische Umgebung. Doch das Wetter dieser Woche präsentiert sich etwas anders: Leichter Regen wird zu unserem ständigen Begleiter, wie die aktuellste Wettervorhersage nahelegt.

Start in die Woche mit leichten Regenschauern

Am Montag, den 20. Mai 2024, erwartet die Bewohner und Gäste Calviàs ein Tag mit leichtem Regen und angenehmen 20°C. Der Wind weht sanft mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt und der Luftdruck 1010 hPa beträgt. Das morgendliche Erwachen beginnt um 4:31 Uhr mit dem Sonnenaufgang und der Tag verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Ähnliches Wetter setzt sich am Dienstag, 21. Mai, und Mittwoch, 22. Mai, fort mit leichten Regenfällen und Höchsttemperaturen von 22°C. Beide Tage kündigen eine abnehmende Luftfeuchtigkeit an, was für eine angenehmere Atmosphäre sorgen könnte. Der Luftdruck steigt auf 1013 hPa am Dienstag und 1016 hPa am Mittwoch, was auf eine gewisse Wetterstabilität hindeutet.

Klarer Himmel am Donnerstag

Ein erfrischender Unterschied erwartet uns am Donnerstag, 23. Mai, mit klarem Himmel und weiterhin warmen 22°C. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht 5 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck bleiben relativ konstant, was auf beständige Wetterbedingungen schließen lässt.

Das Wetterphänomen des leichten Regens scheint sich wieder am Freitag, 24. Mai, einzustellen, zusammen mit einer Temperatur von 21°C und erhöhtem Luftdruck bei 1018 hPa, was auf eine etwas kühlere Umgebung schließen lässt.

Wolkenspiele und Sonnenschein zum Wochenende

Das Wochenende startet am Samstag, 25. Mai, mit zerstreuten Wolken aber ohne Regen, womit sich eine perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten bietet. Am Sonntag, 26. Mai, wird das Bild von überzogenen Wolken dominiert, allerdings bei warmen Temperaturen um 22°C. Abgerundet wird die Woche am Montag, 27. Mai, mit einem erfreulichen klaren Himmel, der die Vorfreude auf den Sommer wieder entfacht.

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich launisch, aber wer die Insel kennt, weiß, dass jeder Regentropfen dem Charme der Natur und der lebendigen Kultur keinen Abbruch tut. Es bleibt daher zu empfehlen, einen bunten Schirm für die gelegentlichen Schauer ebenso bereitzuhalten, wie die Sonnenbrille für die klaren Momente.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche in Calvià, unabhängig vom Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:27:17. +++