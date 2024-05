Wetter in Capdepera (20.05.24 bis 27.05.24): Tägliche Prognosen und zu erwartende Bedingungen

Wetteraussichten für Capdepera: Wöchentliche Vorhersage mit täglichen Details

Die Wetterprognosen für Capdepera bieten Einheimischen und Besuchern der Region eine detaillierte Übersicht über die zu erwartenden meteorologischen Bedingungen für die bevorstehende Woche. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 18°C und 23°C, wobei leichte Niederschläge zu Wochenbeginn die Insel leicht benetzen werden. Im Verlauf der Woche erwartet uns eine graduell steigende Temperaturkurve, die von leichter Bewölkung bis hin zu klarem, sonnigem Himmel reicht.

Leichte Regenschauer zu Beginn der Woche

Am Montag, den 20.05.2024, startet Capdepera mit einer Temperatur von 18°C und sanftem Wind bei 4 km/h, wobei leichte Regenschauer zu einem feuchten Tagesbeginn führen werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 76% und ein Luftdruck von 1010 hPa komplettieren das Tagesbild.

Kontinuierliche Niederschläge und ansteigende Temperaturen

In den darauffolgenden Tagen, vom 21. bis 22. Mai, setzt sich das nasse Wetter fort, wobei die Temperaturen auf 20°C ansteigen und der Wind leicht auf 5 km/h zunimmt. Der Luftdruck steigt stetig an und erreicht am Mittwoch einen Wert von 1016 hPa.

Wechsel zu einem sonnigeren Szenario

Ab Donnerstag, dem 23. Mai, zeichnet sich eine Wetterbesserung ab, wobei die Wolken sich auflockern und die Sonne zunehmend mehr Raum erhält. Das Quecksilber verharrt bei komfortablen 20°C und der Wind frischt mit bis zu 6 km/h auf.

Klare und wolkenarme Himmel prägen das Wochenende

Das Wochenende in Capdepera präsentiert sich mit klarem Himmel am Freitag und nur wenigen Wolken am Samstag, womit auch die Außentemperaturen weiterhin angenehm bei 19 bis 20°C liegen. Ein leichter Anstieg des Windes auf 7 km/h und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit bieten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und das Genießen der mallorquinischen Frühlingsstimmung.

Höhepunkt der Wetterwoche mit 23°C und klarem Himmel

Zum Abschluss der Prognoseperiode wird das Wetter am Sonntag, dem 27. Mai, seinen Höhepunkt mit 23°C und einem strahlenden, klaren Himmel erreichen. Die perfekten Bedingungen, um das Inselflair in vollen Zügen zu genießen, bevor am Abend der Tag mit dem Sonnenuntergang um 19:4 Uhr endet.

Diese Zusammenfassung der Wetterprognose dient der Vorbereitung auf die kommende Woche in Capdepera, damit sowohl Einwohner als auch Besucher ihre Pläne entsprechend den erwarteten Bedingungen anpassen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:29:35. +++