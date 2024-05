Wetter Inca (20.05.2024 bis 27.05.2024): Sanfter Frühjahrsregen und steigende Temperaturen

Wetter Inca: 7-Tage-Vorhersage mit milder Witterung und Sonnenschein

Das Wetter in Inca präsentiert sich in der kommenden Woche vom 20. Mai bis 27. Mai 2024 als eine sanfte Mischung aus frühlingshaften Regenschauern und wärmenden Sonnenstrahlen. Besucher und Bewohner können sich auf eine abwechslungsreiche Woche freuen, die von leichten Niederschlägen und zunehmend freundlichen Temperaturen geprägt sein wird.

Wetteraussichten für Inca im Detail

Am Montag, dem 20. Mai, begrüßt uns Inca mit kühlen 22°C und gelegentlichen leichten Regenfällen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h begleitet das ruhige Wetter. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 54%, während der Luftdruck 1010 hPa beträgt. Der Tag erwacht mit den ersten Sonnenstrahlen um 4:29 Uhr und verabschiedet sich um 19:00 Uhr.

Die weiteren Tage bieten eine ähnliche Szenerie: Am Dienstag und Mittwoch erleben wir angenehme 26°C, ebenfalls begleitet von leichten Regengüssen. Der Wind bleibt dabei sanft, und die Luftfeuchtigkeit sinkt, was für ein angenehmes Klima sorgt. Die Sonne zeigt sich etwas länger, mit Sonnenuntergängen nach 19 Uhr.

Der Donnerstag bringt kühlere 23°C, der Freitag wieder warme 24°C – beides Tage, die von leichten Regenphasen und einem hauchzarten Wind durchsetzt sind. Doch das Wochenende verspricht Besserung: Am Samstag lockern sich die Wolken etwas auf, und scattered clouds bieten Platz für wärmere Sonnenstunden bei 25°C.

Mit einem kleinen Temperatursprung verwöhnt uns der Sonntag. Bei 30°C und überwiegend bedecktem Himmel fühlt sich der Tag an wie ein Vorbote des Sommers. Diesen Hochgenuss an Frühlingswärme beschließt eine klare Nacht, in der die Sterne über Inca funkeln werden. Das erwartet Sie um 29 °C mit einem klaren Himmel und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit.

Das Wetterprofil wird vervollständigt durch die Luftfeuchtigkeiten, die im Bereich von 22% bis 53% liegen, was eine relativ trockene Woche verspricht. Der Luftdruck bleibt relativ stabil und pendelt sich zwischen 1013 und 1018 hPa ein.

Machen Sie das Beste aus dem Wetter in Inca

Obwohl der Regenschirm ab und zu zum treuen Begleiter wird, bietet das Wetter in Inca genügend Freiräume für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge in der malerischen Innenstadt oder den umliegenden Naturgebieten. Die Tage mit klarem Himmel eignen sich hervorragend, um die vielfältige Landschaft Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:35:38. +++