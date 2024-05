Wetterausblick Pollença: 7-Tage-Prognose für die schöne Baleareninsel (20.5.2024)

Das Wetter in Pollença: Eine Woche voller Abwechslung!

Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu unserem wöchentlichen Wetterbericht für PollençaPollença, dem idyllischen Ort im Norden Mallorcas. Die kommende Woche bringt uns vom 20. Mai bis zum 27. Mai 2024 eine abwechslungsreiche Wetterlage mit allem, was das Herz begehrt: von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel.

Montag, 20. Mai 2024: Ein nasser Start in die Woche

Den Auftakt macht der Montag mit leichten Regenschauern. Bei gemäßigten 20 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h wird das milde Wetter durch eine Luftfeuchtigkeit von 68 % und einen Luftdruck von 1010 hPa begleitet. Genießen Sie das sanfte Prasseln des Regens bei einem Spaziergang durch die malerischen Gassen von Pollença, aber vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm! Der Tag erlebt seinen Sonnenaufgang um 04:28 Uhr und geht um 19:00 Uhr zu Ende.

Die Sonne kämpft sich durch: Wettertrend für die Folgetage

Der Dienstag, 21. Mai verwöhnt uns mit ein paar Wolken und wärmeren Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 54 % und der Wind bleibt mit 4 km/h sanft. Am Mittwoch, 22. Mai, erwarten uns verteilt auftretende Wolken bei ähnlichen Temperaturen von 21 Grad. Beachten Sie jedoch den etwas stärkeren Wind von 7 km/h sowie die steigende Luftfeuchtigkeit von 66 % und einen Luftdruck von 1016 hPa.

Zur Wochenmitte wieder Regentropfen

Der Donnerstag, 23. Mai, erinnert mit leichtem Regen und 21 Grad wieder an den Wochenstart. Die Feuchtigkeit erhöht sich auf 72 % bei einem stabilen Druck von 1017 hPa. Auch am Freitag, 24. Mai, lässt der Regen nicht nach und das Thermometer zeigt weiterhin 20 Grad an.

Wochenendwetter: Endlich Sonnenschein

Das Wetter bessert sich zum Wochenende. Samstag, der 25. Mai, präsentiert sich mit 22 Grad und vereinzelten Wolken, ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Am Sonntag, 26. Mai, hüllen uns dann überzogene Wolken ein, aber mit sommerlichen 26 Grad bleibt es warm. Und schließlich beendet Montag, 27. Mai, die Woche mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 25 Grad - ein perfekter Tag, um die vielfältige Natur Pollenças zu erkunden.

Ob Sie nun in der kommenden Woche vorhaben, sich an den wunderschönen Stränden auszuruhen oder die kulturellen Schätze der Insel zu entdecken, das Wetter in Pollença bietet für jeden etwas. Bei uns bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand bezüglich der Wetterlage auf Mallorca. Vergessen Sie nicht, regelmäßig vorbeizuschauen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:42:35. +++