Wetteraussicht für Marratxí: 20. Mai - 27. Mai 2024 (20.5.2024)

Wettervorhersage Marratxí: Eine Woche voller Überraschungen

Die Bewohner und Besucher von MarratxíMarratxí können sich auf eine interessante Woche einstellen, was das Wetter betrifft. Auch wenn die Sonne sich eher scheu zeigt, dominieren mildere Temperaturen und leichter Regen die Szenerie dieser abwechslungsreichen Wetterwoche auf Mallorca.

Aussichten für den 20. Mai 2024

Der Montag zeigt sich von einer gemäßigten Seite. Bei einer Höchsttemperatur von 21°C müssen die Einwohner mit leichtem Regen rechnen, dessen Tropfen vom leisen Flüstern eines 4 km/h Windes begleitet werden. Die Luftfeuchtigkeit verweilt bei 62% unter grauen Wolken, was die Wetterlage als recht angenehm empfinden lässt.

Temperaturen und Regenwahrscheinlichkeit bis zum 27. Mai

Die folgenden Tage bieten ein stetiges Auf und Ab der Temperaturen. Dabei variieren die Tageshöchsttemperaturen von 24°C bis hin zu einem sommerlichen 27°C am 26. Mai. Über die gesamte Woche bleibt die Niederschlagsneigung erhalten, da sich der Wettergott für leichten Regen entscheidet. Die Feuchtigkeit in der Luft schwankt dabei zwischen 40% und 62%, was für ein erträgliches Klima sorgt.

Klarer Himmel und steigende Temperaturen zum Wochenende

Das Highlight der Woche dürfte der 27. Mai werden. Hier erleben wir einen klaren Himmel über Marratxí, und die Temperaturen erreichen angenehme 25°C. Mit einer relativen Niedrigfeuchte von 52% und einem schwachen Wind von 4 km/h lässt dieser Tag kaum Wünsche offen.

Erleben Sie die malerischen Sonnenuntergänge in Marratxí

Abgesehen von der milden Witterung können sich Einwohner und Urlauber auch an den späten Sonnenuntergängen erfreuen. Die Sonne verschwindet am Horizont täglich zwischen 19:01 Uhr und 19:06 Uhr, was ausgedehnte Abendaktivitäten im Freien ermöglicht.

