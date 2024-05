Wetteraussichten für Banyalbufar, Mallorca: Eine Woche geprägt von leichten Regenschauern und Sonnenschein (20.5.2024)

Wetterprognose für Banyalbufar vom 20. Mai bis 27. Mai 2024

Die idyllische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca steht vor einer Woche mit wechselhaftem Wetter, welche durch leichte Regenschauer und vereinzelte sonnige Momente geprägt sein wird.

Die Wetterlage im Detail

Montag, 20. Mai 2024Montag, 20. Mai 2024

Der Wochenstart zeigt sich mit leichtem Regen und milden Temperaturen um die 20°C. Es weht eine leichte Brise mit Geschwindigkeiten um 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegt. Der Luftdruck beträgt 1010 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind um 4:31 Uhr beziehungsweise um 19:02 Uhr.

Dienstag, 21. Mai 2024Dienstag, 21. Mai 2024

Am Dienstag setzt sich das Wetter mit leichten Regenfällen fort, doch das Thermometer klettern leicht auf 21°C. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf 4 km/h und es herrscht eine geringere Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Luftdruck steigt auf 1014 hPa.

Mittwoch, 22. Mai 2024Mittwoch, 22. Mai 2024

With temperatures holding steady at 20°C, light rain continues to grace Banyalbufar. Winds pick up a bit to 6 km/h, and the humidity is at 68%. The pressure further climbs to 1016 hPa.

Donnerstag, 23. Mai 2024Donnerstag, 23. Mai 2024

Auf 22°C steigen die Temperaturen am Donnerstag, aber leichte Regenschauer bleiben beständig. Der Wind bleibt unverändert und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. With a slight decrease in pressure to 1015 hPa, the day maintains a steady weather pattern.

Heading towards the weekend, the forecast presents a mix of different weather conditions. While light rainfalls mark the week, Banyalbufar’s natural beauty can be enjoyed in a unique atmosphere that the sprinkles of rain accentuate.

Sonnenstrahlen und Wolken: Das Wochenende in Banyalbufar

Die second Hälfte der Woche offeriert Lichtblicke für Wetteroptimisten in Banyalbufar. Die Temperaturen bleiben angenehm und das Wetter bietet ideale Bedingungen für Spaziergänge entlang der Tramuntana oder entspannte Stunden am Meer.

Freitag, 24. Mai 2024Freitag, 24. Mai 2024

Light rain and a steady 21°C welcome the weekend, while the wind slows to a tranquil 4 km/h. The humidity is at 69%, and the pressure has increased comparely to the previous days, arriving at 1018 hPa.

Samstag, 25. Mai 2024Samstag, 25. Mai 2024

Die Wolkendecke lockert sich am Samstag auf, und vereinzelte Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die scattered clouds. Die Temperaturen liegen weiterhin bei 21°C, and die Windgeschwindigkeit ist am geruhsamsten mit 3 km/h.

Sunday, 26. Mai 2024Sunday, 26. Mai 2024

Overcast clouds may shade the town, but temperatures rise slightly to 23°C, making it the warmest day of the week. The humidity drops, creating a more comfortable atmosphere.

Montag, 27. Mai 2024Montag, 27. Mai 2024

To close the week, Banyalbufar showcases clear skies with the sun dominating the weather scene. While it is slightly cooler at 22°C, the rays of the sun promise a delightful start to the new week.

Die Vergänglichkeit des Wetters macht seinen Reiz aus, und obwohl ein Regenschauer den Tag durchbrechen mag, liegt doch in jedem Tropfen, der auf Mallorcas vielfältige Landschaft fällt, eine besondere Schönheit.

Mit den Vorhersagen ausgestattet, können Einwohner und Besucher ihre Woche vorausschauend planen und sich auf die facettenreichen Wetterbedingungen in Banyalbufar einstellen. Die passende Kleidung im Gepäck, steht einem genussvollen Aufenthalt auf der Sonneninsel nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:24:28. +++