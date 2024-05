Wetteraussichten für Consell: Eine Woche voll leichtem Regen und Sonnenschein (20.5.2024)

Sanfte Frühlingstage mit Lichtblicken über Consell

Der Mai verwöhnt die Bewohner und Besucher von Consell auf Mallorca traditionell mit angenehmen Temperaturen und der Vorfreude auf den bevorstehenden Sommer. Doch was bringt die kommende Woche? Unsere Wettervorhersage enthüllt eine Mischung aus leichtem Regenschauer und sonnigen Momenten, die für eine erfrischende Vielfalt im Frühling sorgen.

Leichter Regen kündigt sich an

Beginnen wird die Woche am Montag, dem 20. Mai 2024, mit moderaten 21 Grad Celsius, wobei leichter Regen die Luft mit einer relativen Feuchtigkeit von 56% erfrischt. Das sanfte Wehen des Windes bei 3 km/h trägt zur angenehmen Atmosphäre bei, während ein Luftdruck von 1010 hPa herrscht. Der Tag erstreckt sich von einem frühen Sonnenaufgang um 4:30 Uhr bis zu einem späten Sonnenuntergang um 19:00 Uhr, der die längeren Tage signalisiert.

Wärme und Frische

Die Wettervorhersage bleibt konsistent mit leichten Regenfällen für den Großteil der Woche. Die Temperaturen steigen bis zum Mittwoch auf angenehme 26 Grad, bevor sie am Donnerstag wieder auf 24 Grad sinken. Die Luftfeuchtigkeit bleibt weitgehend gering und macht die Tage wohltuend frisch. Dieses wechselhafte Muster zeichnet das typische Frühjahrswetter auf Mallorca aus, wobei der Luftdruck stetig ansteigt, was auf stabileres Wetter hinweist.

Lichtblicke zum Wochenende

Während sich vereinzelt Wolken am Himmel zeigen, lockt das kommende Wochenende mit einem bemerkenswerten Anstieg der Temperaturen. Am Samstag erreichen wir hochsommerliche 29 Grad, auch wenn die Sonne sich hinter zahlreichen Wolken versteckt. Am Sonntag jedoch, den 27. Mai 2024, können sich die Menschen in Consell über einen strahlenden, klaren Himmel freuen, der die Temperatur auf 27 Grad ansteigen lässt und das Wetterwochenende perfekt abrundet.

Vorschau und Tipps für die Woche

Für diejenigen, die planen, die malerischen Landschaften rund um Consell zu erkunden oder einfach nur ein gemütliches Café im Ort zu besuchen, empfehlen wir, den Regenschirm für den gelegentlichen Schauer nicht zu vergessen, aber auch die Sonnenbrille bereitzuhalten. Ganz egal, wie das Wetter sich gestaltet – Consell bietet genug Charme und Schönheit, um die Woche zu einer wundervollen Zeit zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:30:36. +++