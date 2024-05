Wetteraussichten für Deià: Eine Woche gemischter Frühlingswetter (20.05.2024 bis 27.05.2024)

Leichter Regen und sonnige Aussichten: Das Wetter in Deià vom 20. bis 27. Mai 2024

Während sich der Frühling in seiner vollen Pracht zeigt, werfen wir einen Blick auf die Wetterprognose für Deià auf Mallorca für die kommende Woche. Von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel, die Wetterbedingungen in Deià bieten Abwechslung und die Gelegenheit, die malerische Landschaft in unterschiedlichen Atmosphären zu genießen.

Start in die Woche mit leichten Regenfällen

Am Montag, den 20. Mai, liegt die Temperatur bei angenehmen 20°C, allerdings werden wir von leichtem Regen begleitet, während ein sanfter Wind mit 3 km/h weht. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 69%, und der Luftdruck misst 1010 hPa. Der Tag beginnt früh um 4:30 Uhr mit einem Sonnenaufgang und endet spät um 19:01 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Konstante Temperaturen und weiterhin feuchtes Wetter

Die folgenden Tage halten an den leichten Regenschauern fest, doch die Temperaturen nehmen langsam zu. Dienstag und Mittwoch begrüßen uns mit 22°C und 23°C. Der Windstärken variieren leicht, jedoch bleibt er im gemäßigten Bereich. Die Luftfeuchtigkeit sinkt am Dienstag auf 52%, steigt aber am Mittwoch wieder leicht auf 54% an.

Wochentrend zeigt aufwärts – Wetterbesserung am Wochenende

Die zweite Hälfte der Woche zeigt ein leichtes Auf und Ab in den Wetterbedingungen. Der Donnerstag und Freitag halten sich weiterhin bei 23°C, während wir am Samstag eine leichte Abkühlung auf 22°C bei vorübergehend aufgelockerter Bewölkung erwarten können. Doch der wahre Höhepunkt ist der Sonntag, an dem sich die Wolken verziehen und der klare Himmel bei einer Maximaltemperatur von 24°C über Deià strahlt.

Genießen Sie die Idylle von Deià – Mit jedem Wetter

Obwohl das Wetter in Deià in den nächsten Tagen leicht wechselhaft erscheinen mag, bietet es die perfekte Gelegenheit, die Natur in ihren facettenreichen Zuständen zu erleben. Die Kombination aus Regen und Sonnenschein untermauert die Schönheit des mallorquinischen Küstendorfes und lädt dazu ein, jedem Wetter etwas Positives abzugewinnen.

Fazit der Wetteraussichten für Deià

Zusammengefasst steht uns eine Woche bevor, die von leichten Regengüssen zu warmem, wolkenlosem Himmel alles zu bieten hat. Ideal für alle, die sich nach Vielfalt sehnen und die unterschiedlichen Facetten von Deiàs natürlicher Schönheit erleben möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:31:53. +++