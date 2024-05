Wetteraussichten für Esporles: 20.05.24 bis 27.05.24 - Leichter Regen und Auflockerungen

Wetterprognose für Esporles: Was erwartet uns in der kommenden Woche?

Die Wetterlage in EsporlesEsporles zeigt sich in der nächsten Woche vielfältig. Mit Temperaturen, die zwischen angenehmen 18°C und milden 22°C schwanken, können Einwohner und Besucher trotz leichter Regenschauer mit einigen heiteren Momenten rechnen. Der Wind bleibt dabei moderat und die Feuchtigkeit schwankt moderat, was zu einem größtenteils angenehmen Klima beitragen dürfte.

Detailblick auf das Wetter in Esporles für die kommenden Tage

Montag (20.05.2024): Die Woche beginnt mit leichtem Regen und einer Temperatur von 18°C. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei rund 70%. Der Luftdruck misst 1010 hPa, während Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Zeiten in einen malerischen Rahmen setzen, nämlich um 04:31 Uhr morgens bzw. 19:01 Uhr abends.

Dienstag (21.05.2024): Die Temperaturen steigen leicht auf 20°C an, dennoch bleibt es bei leichtem Regenwetter. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erträgliche 53%, und auch der Luftdruck steigt auf 1014 hPa. Der Wind bleibt konstant bei 4 km/h. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 04:30 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Mittwoch bis Freitag (22.05. - 24.05.2024): In diesem Zeitraum setzt sich das Muster aus leichtem Regen und Temperaturen um die 20°C fort. Die Winde sind mit 3-5 km/h mäßig. Mit Luftfeuchtigkeitswerten zwischen 60% und 65% und Luftdruckmessungen um 1016-1018 hPa ist von keinem großen Wetterumschwung auszugehen. Die Sonne begrüßt Sie täglich ein wenig früher und verabschiedet sich später, was für einen allmählich längeren Tag sorgt.

Wochenendvorschau: Samstag (25.05.2024) bis Montag (27.05.2024): Am Samstag lockern sich die Wolken etwas auf, und es zeigen sich vereinzelte sonnige Momente, begleitet von einer Temperatur von 19°C. Am Sonntag und Montag wird es bei 22°C bzw. 20°C etwas wärmer, wobei der Sonntag überwiegend bewölkt bleibt und der Montag einen klaren Himmel verspricht. Perfekt, um die malerische Umgebung Esporles' zu genießen.

Die Tageslängen nehmen im Prognosezeitraum weiter zu, was uns mehr Gelegenheit gibt, die Schönheit Esporles' bei Tageslicht zu erkunden. Ein Blick in den Himmel lohnt sich also!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:33:25. +++