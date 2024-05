Wetteraussichten für Lloseta, Mallorca: Prognose vom 20. bis 27. Mai 2024 (20.5.2024)

Wetterlage in Lloseta: Zwischen Frühlingsregen und sonnigen Aussichten

In der kommenden Woche können sich Einheimische und Besucher Llosetas auf wechselhaftes Wetter einstellen. Beginnend mit dem 20. Mai bis zum 27. Mai 2024 zeichnet sich das Wetterbild durch leichten Regen und allmählich steigende Temperaturen aus, was die Atmosphäre der pittoresken Insel Mallorca in verschiedensten Nuancen erleuchten wird.

Wetterüberblick für Lloseta: Tendenz steigende Temperaturen

Anfänglich zeigt sich das Wetter zum Wochenstart mit leichten Regenschauern. Am Montag, den 20. Mai, erwarten uns bei einer angenehmen Temperatur von etwa 20°C vereinzelte Regentropfen, die die frühlingshafte Natur Mallorcas nähren. Mit einer moderaten Windgeschwindigkeit von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% verspricht der Tag eine frische, aber ruhige Atmosphäre.

Die darauffolgenden Tage bis zum 23. Mai verbleiben unter dem Einfluss von leichtem Regen, verbunden mit einer milden brise und angenehmem Klima. Besonders der 21. und 22. Mai versprechen mit Höchsttemperaturen von 24°C und 25°C und einer relativen Trockenheit eine ideale Zeit für Aktivitäten im Freien.

Gegen Mitte der Woche, am 24. und 25. Mai, stellt sich Wetterbesserung ein. Der Himmel bedeckt sich teilweise, doch die Regenschirme können getrost zu Hause bleiben. Temperaturen um die 24°C laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder einem Café-Besuch unter den ersten Sonnenstrahlen ein.

Der Höhepunkt: Sonniges Wochenende in Lloseta

Das Ende der Woche markiert einen Temperatursprung. Der Samstag, 26. Mai, überrascht mit einer Spitze von 28°C, trotz des bedeckten Himmels. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 22%, was die Bedingungen für einen Ausflug in die charmanten Dörfer Mallorcas geradezu perfekt macht.

Den krönenden Abschluss bildet der Sonntag, 27. Mai mit strahlend blauem Himmel und einer weiteren Tageshöchsttemperatur von 28°C. Ausgehend von diesen Prognosen ist es ein ideales Wochenende, um das kulturelle Angebot der Insel zu erleben oder Entspannung am Strand zu suchen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten rücken im Laufe der Woche täglich leicht vor, was uns mehr Tageslicht von 4:29 Uhr bis 19:06 Uhr am Ende der Wetterperiode beschert. Diese natürliche Helligkeitszunahme stimuliert das Freizeitprogramm und lädt dazu ein, jeden Tag in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:36:43. +++