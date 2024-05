Wetteraussichten für Llucmajor: Belebende Frühlingsregen gefolgt von Sonnenschein (20.5.2024)

Frühlingstemperaturen mit abwechselndem Niederschlag und auflockernder Bewölkung

Die kommende Woche in Llucmajor auf Mallorca wird geprägt von lebhaften Frühlingswettern, die einem bunten Mix aus leichtem Regen, zeitweiligen Wolken und angenehmen Temperaturen gleichen. Der Frühlingsregen trägt zur Vitalität der Insel bei, während die angenehme Wärme eine Einladung zum Genießen der malerischen Landschaft darstellt.

Mildes und erfrischendes Maiwetter in Llucmajor

Am Montag, dem 20. Mai 2024, laden leichte Regenschauer bei einer Temperatur von 21°C die Natur zum Blühen ein, wobei die Windgeschwindigkeit bei sanften 6 km/h liegt. Die Luft feuchtet sich auf 60% Feuchtigkeit an, während der Luftdruck bei 1010 hPa stabil bleibt. Der Tag erwacht früh um 4:30 Uhr und gewährt uns bis 19:00 Uhr Sonnenlicht.

Ähnliche Bedingungen erwarten die Einwohner und Besucher Llucmajors am Dienstag und Mittwoch, wo die Temperaturen um die 24°C bleiben, begleitet von leichtem Regen. Der Wind bleibt unauffällig und die Feuchtigkeit nimmt leicht ab. Die Tage werden sukzessiv länger, und die Sonne begrüßt uns nun schon um 4:29 Uhr.

Sonnenschein und ein paar Wolken als Wegbereiter für ein gemütliches Wochenende

Von Donnerstag bis zum folgenden Montag präsentiert sich Llucmajor in einem steten Wechsel aus Sonnenschein und einer sanften Brise. Am Donnerstag sind nur einige wenige Wolken am Himmel zu sehen, doch die Sonne setzt sich mit angenehmen 24°C durch. Über das Wochenende hinweg lockert sich die Bewölkung weiter auf, erleichtert durch einen konstanten leichten Wind. Die Temperaturen variieren geringfügig zwischen 22°C und 24°C, und der Luftdruck zeigt sich stabilisierend.

Naturschauspiel bei klarem Himmel - Der Blick gen Sternenhimmel

Der Abschluss des Siebentagesabschnitts bietet klarste Himmel am Sonntag und leitet in eine neue Woche ein, die von Sonnenstrahlen und warmen Temperaturen verwöhnt wird. Der Niederschlag nimmt ab und schenkt uns einen durchgehend klaren 27. Mai 2024, an dem sich die Bevölkerung von Llucmajor bei 23°C im Freien erholen kann.

Die vor uns liegende Wetterwoche bietet eine wundervolle Gelegenheit, die landschaftliche Schönheit Llucmajors zu erleben, während die Wetterlage das Bild einer blühenden und erwachenden Frühlingswelt malt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:37:54. +++