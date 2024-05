Wetteraussichten für Santa Margalida (20.05.24 - 27.05.24): Trend für die nächsten sieben Tage

Die kommende Woche in Santa Margalida: Wettertrends und tägliche Prognosen

In Santa Margalida präsentiert sich das Wetter in der kommenden Woche mit diversen Facetten. Während zu Wochenbeginn noch Niederschläge den Alltag begleiten, zeichnet sich zum Wochenende eine deutliche Wetterbesserung mit steigenden Temperaturen und Sonnenschein ab.

20. Mai 2024 - Beginn der Woche mit moderatem RegenAm Montag, den 20. Mai, erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Margalida mäßiger Regen bei angenehmen 21°C. Mit einem leichten Wind von 4 km/h sowie einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Luftdruck von 1010 hPa, startet die Woche feucht und frisch. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

21. Mai 2024 - Leichte Regenschauer bei steigenden TemperaturenDer folgende Tag, Dienstag der 21. Mai, bringt leichte Regenschauer. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23°C, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% und einem leichten Wind von 5 km/h. Der Luftdruck stabilisiert sich bei 1013 hPa.

22.-23. Mai 2024 - Weiterhin leichter Niederschlag bei gleichbleibenden TemperaturenMittwoch und Donnerstag behalten die leichten Regenschauer bei bei, und die Temperaturen pendeln sich auf 22°C ein. Während sich der Wind am Mittwoch auf 7 km/h steigert, erfasst ein leicht stärkerer Wind von 8 km/h Santa Margalida am Donnerstag. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 59% und 65%.

24.-25. Mai 2024 - Auflockerung der WolkendeckeAb Freitag lassen die Niederschläge nach, und die Bewölkung lockert auf. Bei ähnlichen Temperaturen um 21°C bis 24°C und einem mäßigen Wind, dürfen Einwohner und Besucher zunehmende Aufhellungen und weniger Feuchtigkeit genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 46% am Samstag.

26.-27. Mai 2024 - Ausklang der Woche mit sommerlichen TemperaturenDas Wetter-Wochenende in Santa Margalida verspricht mit Höchstwerten von 27°C am Sonntag und bis zu 28°C am Montag wahres Sommerfeeling. Trotz bedecktem Himmel am Samstag, folgt ein klarer blauer Himmel zum Wochenstart. Ebenfalls die Luftfeuchtigkeit fällt weiter auf erträgliche 35% am Samstag und bleibt auf einem niedrigen Niveau am Sonntag.

Genießen Sie die abwechslungsreichen Wetterbedingungen und die zunehmenden Sonnenstunden zum Wochenende hin. Ob Aktivitäten im Freien oder entspannte Stunden am Strand, das Wetter in Santa Margalida wird mit jedem Tag freundlicher und bietet optimale Bedingungen für vielfältige Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:46:02. +++