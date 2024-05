Wetterprognose für Andratx: Eine Woche voller wechselhafter Bedingungen (20.5.2024)

Umfassende Wettervorhersage für Andratx: 20. Mai bis 27. Mai 2024

Die malerische Gemeinde Andratx auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen vor. Mit einem Mix aus leichten Regenschauern und klaren Himmelsmomenten, wird das Wetter in der kommenden Woche für Gesprächsstoff unter Einheimischen und Besuchern sorgen.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag, den 20. Mai 2024, werden die Andratxer mit Temperaturen um die 18 Grad Celsius begrüßt, begleitet von leichtem Regen. Ein leichter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 74% werden dabei für ein frisches, aber feuchtes Klima sorgen, bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 4:31 Uhr zu erwarten und den Sonnenuntergang können Sie um 19:02 Uhr beobachten.

Wettertendenz für die gesamte Woche in Andratx

Die gesamte Woche über bleibt das Thermometer stabil und zeigt Werte zwischen 18 und 21 Grad Celsius an, was für einen späten Frühling in Andratx typisch ist. Die Wetterlage bleibt mit gelegentlichem leichten Regen und wolkigen Abschnitten recht unbeständig, was ideal für diejenigen ist, die die Natur Mallorcas ohne die extreme Hitze des Hochsommers erleben möchten.

Bemerkenswert sind die klaren Himmelszustände am 24. und 27. Mai, die perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien versprechen. Dennoch sollte stets ein Regenschutz griffbereit sein, da sich das Wetter auf der Insel schnell ändern kann.

Blick auf das Wochenende: Klimatischer Ausklang mit Sonnenschein

Das Wochenende in Andratx wird mit 21 Grad Celsius und überwiegend bewölktem Himmel am Samstag, den 26. Mai, eingeläutet. Doch die Bewohner können sich auf einen strahlenden Abschluss der Woche freuen, denn der Sonntag verspricht einen kristallklaren Himmel mit identischen Temperaturen.

Konstante Windgeschwindigkeiten und eine moderate Luftfeuchtigkeit lassen das Wetter angenehm erscheinen. Die Luftdruckwerte weisen auf eine insgesamt stabile Wetterlage hin, ideal für lange Spaziergänge und Entdeckungstouren durch die charmante Landschaft von Andratx.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:22:32. +++