Wetterprognose für Montuïri: Eine Woche voller Überraschungen – 20. bis 27. Mai 2024 (20.5.2024)

Wetteraktualisierung für Montuïri: Mai bringt Licht und Schauer

Der Mai in MontuïriMontuïri ist bekannt für sein launisches Wetter, und die kommende Woche macht da keine Ausnahme. Wir starten in eine Wetterperiode, die mit moderatem Regen und vergleichsweise milden Temperaturen kulminiert, gefolgt von einer Mischung aus sanften Niederschlägen und wolkenbehangenem Himmel. Der Wind weht leicht, während die Luftfeuchtigkeit deutlich spürbar ist – ideale Bedingungen für diejenigen, die die frische Inselbrise lieben.

Feucht-fröhliche Aussichten mit steigendem Temperaturtrend

Zu Beginn der Woche, am 20. Mai 2024, erwarten Montuïri-Bewohner und Besucher moderaten Regen bei angenehmen 23 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit 4 km/h wird für eine Erfrischung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit von 47% einen Hauch von Frische in die Luft bringt und für ein angenehmes Klima sorgt.

Am 21. Mai klettert das Thermometer auf 26 Grad, wobei wieder leichte Regenschauer die Insel beehren werden. Im Laufe der nächsten Tage bleibt die Maximaltemperatur konstant, was für warme und feuchte Bedingungen sorgt – eine Wetterlage, die für Freunde des mediterranen Klimas genau das Richtige ist.

Auflockerungen gegen Wochenmitte: Ab dem 25. Mai lockern sich die Wolkenformationen auf, und wir dürfen uns über eine abwechslungsreiche Wetterlage mit vereinzelten Wolken am Himmel freuen. Die Temperaturen halten sich weiterhin auf einem Niveau von 26 Grad, was zu dieser Jahreszeit typisch für die Region ist.

Hochsommerliches Ende der Woche

Gegen Ende der Woche, genauer gesagt am 26. und 27. Mai, legt das Wetter in Montuïri noch eine Schippe drauf: Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad, während sich die Sonne vollends durchsetzt und für einen klaren Himmel sorgt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehme 26%, was in der Kombination mit dem leichten Wind für eine perfekte Frühsommerstimmung sorgt.

Ob Sie sich nun auf einen Spaziergang durch die malerischen Gassen Montuïris begeben, das lokale Kulturerbe erkunden oder einfach nur das schöne Wetter im Freien genießen möchten – die kommende Woche bietet ideale Bedingungen dafür.

