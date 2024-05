Wetterprognose für Selva, 20. Mai bis 27. Mai 2024: Von Leichtem Regen bis zu Klarem Himmel (20.5.2024)

Wetterübersicht für Selva: Eine Woche zwischen Mai-Regen und Sonnenschein

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca präsentiert sich auch wettertechnisch abwechslungsreich. Die aktuelle Wettervorhersage für die Woche vom 20. bis 27. Mai 2024 kündigt Tage geprägt von leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel an. Ein bunter Mix, der sowohl Urlaubern als auch Einheimischen unterschiedlichsten Wettergenuss verspricht.

Wettermix in Selva: Von Nass zu Trocken

Beginnend mit Montag, den 20. Mai, dürften leichte Regenschauer und eine gemächliche Brise bei 21°C für eine frische Atmosphäre sorgen. Dieser milden Erfrischung folgt am Dienstag und Mittwoch eine leichte Erwärmung auf 25°C, bei weiterhin vereinzelter Bewässerung von oben.

Über die Wochenmitte hinaus zeigt sich das Wetter von einer beständigeren Seite. Mit Donnerstag und Freitag bei moderaten 23°C bleibt der leichte Regen uns erhalten, bis schließlich zur Wochenendprognose ein Wechsel der Wetterlage ansteht.

Erholung vom Regen: Sonnige Aussichten für Selva

Das Wochenende leitet einen kleinen Klimawandel ein. Ab Samstag begrüßen uns lockere Wolkenfelder, die jedoch die Temperaturen nicht hindern, auf angenehme 24°C zu kraxeln.

Höhepunkt der Woche: Sommerliche Temperaturen zum Abschluss

Am Sonntag und Montag dürfen sich Selvas Bürger und Gäste auf Hochs von 29°C freuen, mit einem klaren Himmel am Montag als perfekten Wochenabschluss. Nicht nur die Quecksilbersäule wird steigen, sondern auch die Laune aller Sonnenliebhaber.

Selva-Wetter in Zahlen: Detailreiche Aussichten

Freuen Sie sich zudem über geringe Windgeschwindigkeiten, die sich in der Woche überwiegend auf 2 bis 6 km/h belaufen. Die Luftfeuchtigkeit variiert zwischen 24% am Montag, den 26. Mai, und 56% an Tagen mit leichtem Regen. Luftdruckwerte zwischen 1009 und 1018 hPa unterstützen ein angenehmes Klima.

Während der ganzen Woche dürfen Sie Zeuge früher Sonnenaufgänge sein, die sich tagein, tagaus um etwa eine Minute früher präsentieren. Den Anfang macht der 20. Mai mit 4:29 Uhr, bis zum 27. Mai, wo bereits um 4:24 Uhr der Tag begrüßt werden kann. Sonnenuntergänge runden die Tage jeweils kurz nach 19:00 Uhr stimmungsvoll ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:47:44. +++