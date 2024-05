Wetterprognose Manacor: 7-Tage-Vorhersage für milde Temperaturen trotz vereinzeltem Regen (20.5.2024)

Wetteraussichten für Manacor: Regenschauer und Sonnenschein im Wechsel

Mit Beginn der letzten Maiwochen zeigt sich das Wetter in Manacor von einer wechselhaften Seite. Ein Blick auf die 7-Tage-Wetterprognose verrät, dass Regentage und klare Himmel eng beieinander liegen. Wir erkunden, was das Wetter in Manacor vom 20.05.2024 bis zum 27.05.2024 für uns bereithält.

Moderater Regen und milde 21 Grad zum Wochenstart: Der Montag, 20. Mai 2024, begrüßt die Bewohner und Besucher von Manacor mit mäßigen Regenschauern. Bei Temperaturen um die 21 Grad Celsius sollte der Regenschirm zum Begleiter des Tages werden. Eine leichte Brise mit 4 km/h wird spürbar sein, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt und der Luftdruck sich auf 1009 hPa einstellt.

Leichter Regen und eine leichte Temperatursteigerung: Am Dienstag kündigt sich mit 25 Grad und vereinzelt leichtem Regen ein wärmerer Tag an. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h. Bei einer reduzierten Luftfeuchte von 41% und einem Druck von 1012 hPa können wir von einer angenehmen Wetterlage sprechen.

Die darauffolgenden Tage bieten ein gemischtes Wetterpotpourri. Am Mittwoch und Donnerstag hält sich die Temperatur konstant in der Region um 23-24 Grad, wobei der Niederschlag nachlässt und die Wolken auflockern. Die Winde frischen mit bis zu 7 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 48-56% im moderaten Bereich. Der Luftdruck nimmt einen stabilen Verlauf mit Werten um 1015-1016 hPa.

Doch spätestens am Freitag erstrahlt der Himmel über ManacorManacor: Der 24. Mai 2024 präsentiert sich mit einem klaren Himmel bei 22 Grad und seichten Winden. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch am Samstag mit vereinzelten Wolken ab. Die Perfektion des frühlingshaften Wetters erreicht ihren Höhepunkt am Sonntag mit 26 Grad unter einem weitestgehend wolkenfreien Himmel.

Nach Sonne kommt Regen – ein typischer Mai?: Trotz der sonnigen Ausblicke kann das Wetter in Manacor im Mai unbeständig sein, wie die Regentage unter Beweis stellen. Doch mit dem passenden Wetterschutz und der Vorfreude auf freundlichere Tage lässt sich auch das unbeständige Wetter genießen.

Wetterübersicht Manacor: Vom Regenschirm zur Sonnenbrille

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten reichen vom frühen Morgen um 4:24 bis zum späten Abend um 19:4, womit lange und erlebnisreiche Tage in Manacor garantiert sind. Mit den milden Temperaturen und den längeren Tageslichtphasen laden die kommenden Tage zu vielfältigen Freizeitaktivitäten ein – sei es das Erkunden der Gegend oder das Verweilen am Strand.

Für detaillierte Wetterinformationen und Tipps zur Freizeitgestaltung in Manacor bleiben Sie stets aktuell mit der Mallorca Zeitung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:38:28. +++